تعداد اتصالات شبکه های Gsm از مرز سه میلیارد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جهانی "جی اس ام" (Gsma) که بر فعالیتهای بیش از 700 اپراتور تلفن همراه Gsm در 218 کشور نظارت دارد ضمن اعلام این خبر که تعداد کاربران جهانی شبکه های موبایل "جی اس ام" از مرز سه میلیارد نفر گذشت، تاکید کرد که در حال حاضر رقم رشد جهانی برابر با 15 کاربر جدید در هر ثانیه معادل 3/1 میلیون نفر در روز است.

اطلاعات Gsma نشان می دهد که هم اکنون بزرگترین بازار تلفنهای همراه نسل دوم در چین است و در این بازار 509 میلیون کاربر با رشد بیش از 7 میلیون اتصال جدید در هر ماه وجود دارد.

پس از چین، هند با 193 میلیون و یک افزایش 6 میلیون نفری در ماه در رتبه بعدی ایستاده است. روسیه با رقم 178 میلیون و برزیل با 93 میلیون اتصال در رده های سوم و چهارم قرار دارند.

در این خصوص "راب کانوی"، مدیر اجرایی Gsma اظهار داشت: "رشد ارتباط موبایل به خصوص در بازارهای نوظهور به رشد خود ادامه می دهد. به طوری که امروزه 85 درصد از اتصالات جدید در این بازارها به ثبت می رسد. سرویسهای موبایل مجهز به پهنای باند که اینترنت با سرعت بالا و ورود آسان به اینترنت را از طریق تلفن همراه عرضه می کنند در حال حاضر در 73 کشور فعال هستند. پهنای باند موبایل عصر جدیدی را در گستره اکوسیستم باز می کند. این اکوسیستم منافع زیادی از جنبه های اقتصادی و اجتماعی افراد، شرکتها و اقتصادهای تمام دنیا به همراه دارد."

براساس گزارش Telecom Paper، در حال حاضر بیش از سه میلیارد و 200 میلیون نفر تقریبا معادل نیمی از ساکنان زمین از اتصالات تلفن همراه برخوردارند.