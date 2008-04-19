سالانه بیش از یک میلیون و پانصد هزار جلد سند مالکیت صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن بکائیان معاون امور املاک این سازمان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید ثبت اسناد واملاک استان ایلام سخن می گفت با اشاره به عضویت مدیران کل ثبت اسناد و املاک در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری، بر اهمیت تثبیت مالکیت های عمومی و خصوصی با اجرای کارآمد طرح کاداستر بویژه در مناطق مرزی و حمایت و تأمین نیازها و منابع این طرح تاکید کرد.

وی با تاکید بر برنامه ریزیها و فعالیتهای گسترده این سازمان در بخش های مکانیزاسیون، کاداستر، داده آمایی، اسکن دفاتر املاک و پرونده های ثبتی و طراحی نرم افزارهای مختلف در راستای تحقق ثبت نوین افزود: حجم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت عبور از ثبت سنتی و تحقق ثبت نوین بسیار بالاست به طوری که بیش از 500 فرآیند کاری در بخش های مختلف این سازمان در حال انجام است.

بکائیان افزود: بدون تردید هر چقدر فرآیندهای ثبتی با دقت و شیوه های بروزتری انجام شود، از حجم پرونده ها در محاکم قضائی نیز کاسته می شود.

براساس این گزارش، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در این سفر در دیدار با استاندار ایلام، نقش موثر سازمان ثبت اسناد را در استقرار بهداشت حقوقی و اجرایی شدن سیاست های کلی نظام بویژه اصل 44 قانون اساسی تشریح کرد و استاندار ایلام نیز ضمن تقدیر از زحمات فراوان کارکنان ثبت استان، در خصوص تسریع روند مکانیزاسیون ثبت استان ایلام قول همکاری مساعد داد.

شایان ذکر است در مراسم معارفه شهریار کناریوند مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان ایلام،از خدمات ناشرالاحکامی، مدیر کل سابق استان با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.