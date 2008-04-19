سرانه شهروندان بابلی با درآمدهای شهرداری فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حمید سفیدگر، ظهر شنبه در جلسه ستاد درآمد و برنامه ریزی شهرداری بابل افزود: این در حالی است که شهرداری بابل سال گذشته رشد چشمگیری را از نظر درآمدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: درآمد شهرداری بابل در سال 86 نسبت به سال قبل از آن حدود 43 میلیارد ریال بیشتر بوده است.

شهردار بابل با اشاره به اینکه سرانه هر شهروند بابلی از درآمد شهرداری 750 ریال است، یادآور شد: حداقل سرانه یک شهروند برای دستیابی به شرایط مطلوب باید دو برابر سرانه فعلی باشد.

سفیدگر با بیان اینکه غالب درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه های ساختمانی به دست می آید، یادآور شد: درآمدهای صدور پروانه های ساختمانی نمی تواند به عنوان درآمدهای ثابت شهرداری در نظر گرفته شود.

این مسئول، استفاده بهینه از امکانات موجود، برنامه ریزی و عدم دوباره کاری و مشارکت بیشتر شهروندان با شهرداری را یک ضرورت انکار ناپذیر در توسعه شهر بابل عنوان کرد و گفت: در سال جاری 150 پروژه عمرانی مصوب در بابل اجرایی خواهد شد.

به گفته شهردار بابل، پیش بینی می شود عملیات عمرانی پروژه های شهرداری بابل نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی داشته باشد.