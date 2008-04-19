وزیر ارشاد با آیت الله خزعلی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین صفارهرندی با تاکید بر عظمت موضوع غدیر گفت: شناخت و معرفت مردم نسبت به غدیر موجب می شود، شبهه و تبیین دنیایی و زمینی کردن مقوله وحی و نسبت های ناروا و مشرکانه ای که برخی فیلسوف نماها مطرح می کنند، جایگاهی پیدا نکند.

وی افزود: شبهاتی که به زبان امروزی مطرح می شود با تبیین فلسفه غدیر مرتفع می شود و این حرفها بر مردمی که عارف به حق اسلام و پیامبر و ائمه معصومین (ع) هستند کارگر نمی افتد.

صفارهرندی ضرورت توجه و پرداختن جدی به فرهنگ غدیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: فعالیتهای وزارتخانه ای که نام ارشاد اسلامی بر آن نهاده شده حتما باید در راستای اندیشه اسلامی و ولایی و فلسفه اصلی ماجرای غدیر باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیتهای این وزارتخانه با تشکیل ستادی برای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ غدیر و عمق بخشیدن به فعالیتها در جهت اهداف بنیاد بین المللی غدیر تاکید کرد.

آیت الله ابوالقاسم خزعلی دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر نیز طی سخنانی با اشاره به نقش و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا اظهار امیدواری کرد حمایتهای این وزارتخانه منشا اثرهای زیادی در جهت گسترش فرهنگ غدیر شود.

همچنین محمد نبی حبیبی مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر یکی از پیامهای غدیر را تعمیق و گسترش فرهنگ حکومت دینی ذکر کرد و گفت: غدیر در واقع عقبه ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین با توجه به ابعاد مختلف شخصیت والای امیرمومنان علی (ع) برای اینکه پراکنده کاری صورت نگیرد، تمرکز کار بر روی تفکر حکومت دینی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: این بنیاد با شیوه ای که مساجد و حسینیه ها و هیئتهای مذهبی 14 قرن سرپا هستند با پشتیبانی مردمی به کار ادامه می دهد و فعالیت اقتصادی انجام نخواهد داد.

در ادامه این نشست، خواجه پیری دبیر بنیاد غدیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام سلیمانی دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گزارشی از فعالیتهای وزارتخانه در رابطه با موضوع غدیر ارائه کردند.