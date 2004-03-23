به گزارش خبرگزاري مهر ، " شيخ احمد ياسين " رهبر 65 ساله جنبش حماس در آخرين گفتگوي خود با نشريه آلماني اشپيگل در خصوص مخالفتهاي مردم با طرح صلح ژنو اظهار داشت : مردم فلسطين بر اين عقيده هستند كه طرح صلح ژنو هيچ منفعتي براي آنها بدنبال نخواهد داشت به همين دليل از پذيرش آن سر باز مي زنند .
شيخ احمد ياسين در پاسخ به اين سوال كه آيا گروه فلسطيني حماس براي آزاد سازي فلسطين از درياي مديترانه تا رود اردن به مبارزات خود ادامه مي دهد ، گفت : سعي ، تلاش و مقاومت مردم فلسطين بر اين است تا هر چه زودتر در شاهد فلسطين آزاد باشند .
وي همچنين با اشاره به اقدامات رژيم صهيونيستي افزود : مردم فلسيطن هرگز دست از مقاومت و مبارزه برنخواهند داشت و تا دستيابي به اهداف خود مبارزه خواهند كرد .
موسس گروه حماس در پاسخ به اين سوال كه آيا در فلسطين جايي براي تاسيس يك دولت يهودي نخواهد بود ، خاطر نشان كرد : يهوديان مي توانند در اروپا دولت و حكومت خود را تاسيس نمايند .
شيخ احمد ياسين در آخرين گفتگوي خود با اشپيگل :
مردم فلسطين دست از مبارزه برنخواهند داشت
شيخ احمد ياسين در گفتگوي منتشر نشده اي با مجله آلماني اشپيگل اظهار داشت : مردم فلسطين عليرغم اقدامات رژيم صهيونيستي به مبارزات خود ادامه مي دهند .
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