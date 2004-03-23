مردم فلسطين دست از مبارزه برنخواهند داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ، " شيخ احمد ياسين " رهبر 65 ساله جنبش حماس در آخرين گفتگوي خود با نشريه آلماني اشپيگل در خصوص مخالفتهاي مردم با طرح صلح ژنو اظهار داشت : مردم فلسطين بر اين عقيده هستند كه طرح صلح ژنو هيچ منفعتي براي آنها بدنبال نخواهد داشت به همين دليل از پذيرش آن سر باز مي زنند .

شيخ احمد ياسين در پاسخ به اين سوال كه آيا گروه فلسطيني حماس براي آزاد سازي فلسطين از درياي مديترانه تا رود اردن به مبارزات خود ادامه مي دهد ، گفت : سعي ، تلاش و مقاومت مردم فلسطين بر اين است تا هر چه زودتر در شاهد فلسطين آزاد باشند .

وي همچنين با اشاره به اقدامات رژيم صهيونيستي افزود : مردم فلسيطن هرگز دست از مقاومت و مبارزه برنخواهند داشت و تا دستيابي به اهداف خود مبارزه خواهند كرد .

موسس گروه حماس در پاسخ به اين سوال كه آيا در فلسطين جايي براي تاسيس يك دولت يهودي نخواهد بود ، خاطر نشان كرد : يهوديان مي توانند در اروپا دولت و حكومت خود را تاسيس نمايند .

کد مطلب 66839