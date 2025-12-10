به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در همایش سالانه نمایندگان طلاب و فضلای حوزههای علمیه که در مدرسه معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به سابقه تاریخی حوزه و نقش آن در دورههای دشوار گفت: حوزه علمیه در شرایط سخت، با وجود کمبودها و فشارهای متعدد، توانسته شخصیتهای بزرگی همچون امام خمینی (ره) را پرورش دهد و منشأ تحولات بزرگ شود که این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای عمیق گفتمان دینی است.
عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت خودباوری و شناخت دقیق مسئولیتها افزود: حرکت حوزوی باید میان خوف و رجا متعادل باشد؛ در غیر این صورت یا به غرور میرسد یا به یأس. آیتالله اعرافی این توازن را شرط لازم برای فعالیت جهادی و انقلابی در شرایط امروز دانست.
وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور اظهار کرد: انقلاب اسلامی اکنون با موجهایی مواجه است که مشابه آن در گذشته تجربه نشده و همین مسئله ضرورت حضور مؤثر حوزه در عرصههای فکری و نظامسازی را دوچندان میکند.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که اگرچه حوزه در بسیاری از عرصههای مورد نیاز نظام حضور داشته، اما مشارکت سازمانیافته در تدوین اسناد، قوانین و طرحهای ملی همچنان جای کار فراوان دارد.
وی با اشاره به نقش شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین گفت: ارائه نظام فکری اسلام در مقررات کشور نیازمند کار تخصصی و عمیق است.
تشکیل ۳۰ ستاد راهبری در حوزه علمیه
به گفته آیتالله اعرافی، حدود ۳۰ ستاد راهبری در حوزه علمیه ایجاد شده که برخی عملکرد برجستهای داشتهاند و مسیر جدیدی را برای اثرگذاری در ساختارهای کلان کشور گشودهاند.
وی از حضور فعال فضلای حوزه در موضوعاتی چون جمعیت و برنامه هفتم توسعه خبر داد و تصریح کرد: حوزه علمیه باید به صورت رسمی و سازمانیافته در فرآیندهای قانونگذاری اظهارنظر کند و این موضوع در جلسات مرتبط با شورای نگهبان نیز بارها مطرح شده است.
مدیر حوزههای علمیه افزود: بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی کارشناسی به مراکز پژوهشی حوزه علمیه واگذار شده و بازتاب این نظرات در پیشنویس سیاستها قابل مشاهده است. همچنین پیشنهادهایی از سوی حوزه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و در برخی موارد نظرات کارشناسی برای رهبر معظم انقلاب ارسال شده است.
وی با اشاره به مسیر طولانی نظامسازی و ضرورت برنامهریزی دقیق گفت: هرچند ساختارهای آموزشی و علمی حوزه برای اثرگذاری در نظامات اجتماعی طراحی شده، اما این مسیر همچنان در گامهای ابتدایی است.
آیتالله اعرافی در ادامه به ساختار جدید مرکز ارتباطات حوزه اشاره کرد و توضیح داد که این مرکز با مدیریت حجتالاسلام والمسلمین رجایی میتواند ارتباط میان حوزه و دستگاههای اجرایی کشور را تقویت کند.
وی با اشاره به توافقهای انجامشده با نهادهای مختلف، بهویژه آموزشوپرورش، گفت: نخستین برنامه ۵ ساله به پایان رسیده و برنامه دوم نیز اخیراً امضا شده است و اکنون باید این تفاهمنامهها وارد مرحله اجرا شوند.
تحول جدید در عرصه تبلیغ
آیتالله اعرافی اعلام کرد مجموع همکاریهای حوزه با دستگاهها حدود ۵۰ مورد است و از میان ۱۰۰ طرح بررسیشده، ۱۰ طرح به مرحله عملیاتی رسیده است.
وی همچنین از تحولات جدید در عرصه تبلیغ خبر داد و گفت: با شناسایی آسیبها و طراحی طرحهای اصلاحی، تلاش میشود ارتباط مبلغان با حوزه تقویت شود.
به گفته مدیر حوزههای علمیه، اکنون بین ۱۳ تا ۱۵ هزار مبلغ در طرحهای «امین» مدارس حضور دارند و طی سه سال اخیر فعالیتهای تبلیغی رشد چشمگیری داشته است.
