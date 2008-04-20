بدهی 62 هزار یورویی ایران به آزمایشگاه کلن/ تاخیر دراعلام نتایج دوپینگ

به گزارش خبرنگار مهر، حدود چهارماه پیش بدهکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به مخابرات باعث قطع شدن خطوط ارتباطی این نهاد با سازمان های مرتبط و از جمله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) شد و اینک معضل دوباره "بدهکاری" ارتباط نادوی ایران را با مسئولان آزمایشگاه آکردیته کلن آلمان مختل کرده است که بی اطلاعی از نتیجه آخرین محموله های ارسالی به آلمان تنها یکی از تبعات آن به شمار می رود.

ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به نمایندگی از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در جریان برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان (دهه اول اسفند ماه 86 – اصفهان)، نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جوانان کلاس A پسران که همزمان با سومین دوره مسابقات بین المللی دختران برگزار شد (دهه دوم اسفند ماه 86- یزد) و همچنین سومین دوره توردوچرخه سواری بین المللی تفتان (دهه دوم اسفندماه 86) بیش از 30 تست دوپینگ از ورزشکاران شرکت کننده به عمل آوردند که همه آنها را جهت بررسی و اعلام نتیجه به آزمایشگاه آکردیته کلن آلمان ارسال کردند.

مسئولان آزمایشگاه آکردیته کلن آلمان با نادوی ایران قرارداد همکاری امضا کرده اند و موظف هستند طبق مقررات آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) حداکثر تا دو هفته بعد از دریافت نمونه گیری ها، نتایج نهایی مربوط به آنها را اعلام کنند اما این بار ادعای طلبکاری مانع از شفاف سازی از سوی آنها شده است.

کرم الله علیمرادی دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی که در جریان قطع شدن خطوط تلفن نادو با سرپوش گذاشتن بر روی بدهکاری، عملیات کابل برگردان را عامل اصلی عنوان کرده بود این بار هم نیز در گفتگو با مهر بدهکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ را تکذیب کرد:" مشکلی با آزمایشگاه کلن آلمان نداریم. تنها به دلیل تعطیلات ایام نوروز در مورد دریافت نمونه گیری های ارسالی با مشکل تاخیر مواجه شدیم. طی روزهای آینده حتما نتایج تست ها به دستمان می رسد و در صورت وجود مورد مثبت آن را بررسی و اعلام خواهیم کرد."

این در حالیست که کیومرث هاشمی - معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی - که ریاست ستاد ملی مبارزه با دوپینگ را هم بر عهده دارد در گفتگو با مهر موضوع بدهکاری این ستاد به آلمانی ها را تایید می کند:" به خاطر یکسری مشکلات مالی نتوانستیم به موقع نتیجه آزمایش های به عمل آمده در هفته های پایانی سال گذشته را دریافت کنیم. با مساعدت سازمان تربیت بدنی این مشکلات برطرف شده و به زودی برای دست یابی به نتایج اقدام می کنیم."

هرچند که گفته می شود بدهکاری 62 هزاریورویی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به آزمایشگاه آکردیته کلن آلمان روز گذشته با مساعدت و همکاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی پرداخت شد اما قطعا این بدهکاری تاثیرات منفی خود را به همراه داشته و به نوعی اعتبار ورزش کشور را خدشه دار کرده است.

زمانی که نتایج تست های به عمل آمده به موقع و بدون تاخیر از سوی پزشکان آلمانی به دست مسئولان نادو ایران می رسید، شورای صدور رای در صورت مواجه شدن با موارد مثبت، اقداماتی با تاخیر داشت چه رسد به اینکه اصل نتایج هم با وقفه یکی دو ماهه به ایران برسد.