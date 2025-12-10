به گزارش خبرنگار مهر، حوزه علمیه اصفهان در عرصه پژوهشی یکی از حوزههای ممتاز کشور است. تعدادی از طلاب این حوزه در جشنواره پژوهشی علامه حلی موفق به کسب رتبههای برتر شدهاند.
مدیران حوزه علمیه اصفهان تصمیم گرفتهاند جشنواره تجلیل از ممتازان پژوهشی و آموزشی این حوزه را با حضور شخصیتهای حوزوی همچون آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد امام جمعه اصفهان و آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور برگزار کنند.
این مراسم روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزه علمیه اصفهان برگزار میشود.
آن طور که معاون پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفته است، از سال گذشته تاکنون ۷۰ نفر از پژوهشگران این حوزه آثار خود را در مرکز مدیریت ثبت کردهاند.
