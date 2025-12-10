  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

ممتازان پژوهشی و آموزشی حوزه علمیه اصفهان معرفی می‌شوند

ممتازان پژوهشی و آموزشی حوزه علمیه اصفهان معرفی می‌شوند

در مراسمی با حضور شخصیت‌های حوزوی از طلاب ممتاز در عرصه‌های پژوهشی و آموزشی حوزه علمیه اصفهان قدردانی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه علمیه اصفهان در عرصه پژوهشی یکی از حوزه‌های ممتاز کشور است. تعدادی از طلاب این حوزه در جشنواره پژوهشی علامه حلی موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند.

مدیران حوزه علمیه اصفهان تصمیم گرفته‌اند جشنواره تجلیل از ممتازان پژوهشی و آموزشی این حوزه را با حضور شخصیت‌های حوزوی همچون آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان و آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار کنند.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزه علمیه اصفهان برگزار می‌شود.

آن طور که معاون پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفته است، از سال گذشته تاکنون ۷۰ نفر از پژوهشگران این حوزه آثار خود را در مرکز مدیریت ثبت کرده‌اند.

کد خبر 6684223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها