به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیایی که تصویر، دیگر زبان مشترک همگان شده، داشتن عکسهای حرفهای دیگر یک مهارت تخصصی برای عکاسان به حساب نمیآید؛ بلکه دیگر هر کسی میتواند با ابزارهای ادیت عکس مبتنی بر هوش مصنوعی و فقط چند کلیک و تایپ دستور، تصاویر معمولی را به آثار چشمنواز تبدیل کند.
از روتوش چهره و حذف اشیای اضافی گرفته تا ترمیم عکسهای قدیمی و حتی متحرکسازی تصاویر ثابت، این ابزارها کاری میکنند که نتیجه گاهی بهتر از ادیتهای سنتی گرافیستهای حرفهای میشود.
اگر میخواهید بدانید بهترین هوش مصنوعی برای ادیت عکس کداماند، هرکدام چه ویژگیهایی دارند و چطور میتوانند کیفیت محتوای شما را چند برابر کنند، این رپورتاژ دقیقاً برای شما نوشته شده است. پس همراه باشید تا دنیای شگفتانگیز ادیت هوشمند را با هم کشف کنیم!
معرفی ابزارهای روتوش تا متحرکسازی عکس با هوش مصنوعی
با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی، حالا ابزارهای متعددی برای ویرایش و بهبود تصاویر در دسترس هستند که میتوانند کیفیت عکسها را بالا برده، عناصر اضافی را حذف کرده و حتی تصاویر جدید خلق کنند. این ابزارها به شما کمک میکنند تا با صرف کمترین زمان و بدون نیاز به مهارت تخصصی در گرافیک، تصاویر حرفهای و جذاب تولید کنید. از اصلاح رنگ و افزایش وضوح عکس گرفته تا تولید تصاویر واقعگرایانه یا هنری، این ابزارها امکانات گستردهای در اختیار کاربران قرار میدهند.
در ادامه چند نمونه از بهترین ابزارهای ادیت عکس با هوش مصنوعی را معرفی میکنیم:
۱. ترمیم عکس با هوش مصنوعی با ابزار Remini
Remini یکی از معروفترین و قدرتمندترین ابزارهای ویرایش و احیای عکس با هوش مصنوعی است که با استفاده از الگوریتمهای یادگیری عمیق، کیفیت تصاویر شما را به شکل چشمگیری افزایش میدهد. این ابزار با تشخیص هوشمند چهره، رنگها، نور، بافتها و سایر عناصر موجود در تصویر، تمام اصلاحات لازم را بهصورت خودکار انجام میدهد و خروجی نهایی را با کیفیتی حرفهای ارائه میکند.
Remini علاوه بر قابلیت احیای عکسهای قدیمی یا کمکیفیت، امکان ویرایشهای پایهای مثل برش، تغییر اندازه، تنظیم رنگ، نور و کنتراست را نیز برای کاربران فراهم کرده و تمام این کارها تنها با چند کلیک انجام میشود.
۲. تولید و ویرایش تصویر با Nano Banana
یکی دیگر از جدیدترین ابزارهای تولید و ویرایش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی Nano Banana نام دارد که بر اساس نسخه پیشرفته Flash Gemini ۲.۵ توسعه یافته است. این ابزار به کاربران اجازه میدهد تنها با وارد کردن چند دستور متنی ساده، انواع ویرایشهای پیچیده تصویری مثل تغییر پسزمینه، ادغام چند تصویر، تغییر زاویه دوربین، افزایش کیفیت، افزودن متن و ایجاد جزئیات دقیق را انجام دهند.
یکی از ویژگیهای برجسته Nano Banana، توانایی آن در حفظ یکپارچگی شخصیتها و اشیای داخل تصویر در ویرایشهای مختلف است. این یعنی اگر بخواهید یک فرد یا یک وسیله را در زوایای متفاوت یا محیطهای گوناگون بسازید، این ابزار ظاهر آنها را ثابت و طبیعی نگه میدارد. همچنین این ابزار از ویرایش چندمرحلهای پشتیبانی میکند و میتوان قدمبهقدم یک تصویر را تغییر داد.
نکته جالب اینجاست که نانو بنانا از طریق Google AI Studio در دسترس است و حتی میتوان از آن بهعنوان افزونه در نرمافزار فتوشاپ هم استفاده کرد. همین موضوع باعث شده کاربرد آن در زمینههای مختلف مثل: تولید محتوای آموزشی، ساخت ویدیوها و تصاویر تبلیغاتی، طراحی داخلی و معماری، طراحی لوگو و پروژههای هنری برای صنعت مد بسیار گسترده و محبوب باشد.
۳. ابزار Adobe Photoshop برای ادیت عکس با هوش مصنوعی
ابزار Adobe Photoshop’s AI Editor که بر پایه فناوری هوشمند Adobe Firefly توسعه یافته، مجموعهای از قابلیتهای پیشرفته را برای ویرایش حرفهای تصاویر ارائه میدهد. در این ابزار، امکان انجام اصلاحات دقیق و هوشمندانه تنها با چند کلیک یا یک پرامپت متنی کوتاه فراهم شده است.
یکی از مهمترین امکانات آن، ابزار Remove است که عناصر ناخواسته را بهصورت کاملاً تمیز و طبیعی از تصویر حذف میکند. همچنین ابزار Curvature Pen به کاربران اجازه میدهد خطوط و مسیرهای دقیق را با نهایت ظرافت ترسیم کنند.
۴. فوتور (Fotor)؛ بهترین سایت رایگان برای ترمیم و بهبود عکسهای قدیمی با هوش مصنوعی
فوتور یک پلتفرم آنلاین قدرتمند برای بازسازی و ویرایش عکس با هوش مصنوعی است که به کاربران اجازه میدهد تصاویر قدیمی، تار یا کمکیفیت خود را تنها با چند کلیک بهصورت چشمگیر بهبود دهند. این ابزار علاوه بر ترمیم عکس، مجموعهای کامل از امکانات طراحی گرافیکی نیز ارائه میدهد تا کاربران بتوانند از آن برای ساخت محتوای بصری حرفهای استفاده کنند.
۵. PhotoEditer. AI؛ ابزاری هوشمند برای ویرایش حرفهای تصاویر با هوش مصنوعی
PhotoEditer. AI یکی دیگر از ابزارهای پیشرفته و کاربردی برای ویرایش تصاویر است که با هدف ارتقای خلاقیت بصری و بهبود کیفیت عکسها توسعه یافته است. این ابزار به کاربران اجازه میدهد با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، بافتهای طبیعی، عمق و جزئیات دقیقتری به تصاویر اضافه کنند و عکسهای خود را به شکل حرفهای ارتقا دهند.
یکی از قابلیتهای برجسته این برنامه، پشتیبانی از Generative Fill است؛ قابلیتی که امکان اعمال تغییرات هدفمند روی بخشهای مختلف تصویر را تنها با وارد کردن یک دستور متنی فراهم میکند. از حذف یک شیء مزاحم گرفته تا تغییر بخش مشخصی از پسزمینه، همه چیز با چند کلیک انجام میشود.
۶. ابزار ویرایش عکس با هوش مصنوعی LunaPic
LunaPic یکی از سادهترین و درعینحال کاربردیترین ابزارهای آنلاین برای ادیت عکس با کمک هوش مصنوعی است. این ابزار نیاز به نصب ندارد و تنها کافی است تصویر خود را آپلود کنید، یکی از افکتهای هنری یا تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید و بقیه کار را به هوش مصنوعی LunaPic بسپارید.
LunaPic علاوه بر ابزارهای پایه، مجموعه بسیار گستردهای از افکتهای هنری، فیلترها و ابزارهای اصلاح تصویر را ارائه میدهد. شما میتوانید روشنایی، کنتراست و سطوح نور عکس را تغییر دهید یا افکتهای متنوعی را روی تصویر امتحان کنید تا خروجی دلخواهتان را به دستآورید.
یکی از قابلیتهای جذاب این پلتفرم، امکان ساخت ویدیوهای کوتاه و تصاویر GIF با کمک AI است که برای تولید محتوا در شبکههای اجتماعی بسیار کاربردی است.
چطور به کمک این ابزار هوش مصنوعی تصاویرتان را به آثار خلاقانه تبدیل کنید؟
ابزارهای ادیت عکس با هوش مصنوعی حالا فقط یک تکنولوژی جدید نیستند؛ به یک یار پنهان اما قدرتمند برای تولیدکنندگان محتوا، عکاسان، مدیران پیجهای اینستاگرام و هرکسی که با تصویر سروکار دارد تبدیل شدهاند. این ابزارها، سرعت، دقت و کیفیت سادهترین اصلاحات تا پیچیدهترین انیمیشنسازی را بالا میبرند و فرصتی میسازند تا بدون نیاز به مهارت تجربی یک گرافیست با سابقه، بهترین خروجی را داشته باشید.
پس اگر به دنبال این هستید که تصاویرتان متمایز، جذاب و استانداردتر از قبل باشند، حالا زمان آن رسیده که از این تکنولوژی هوشمند استفاده کنید تا این مقاله شروعی برای شما جهت رسیدن به کیفیت حرفهای با کمک هوش مصنوعی باشد. حالا انتخاب با شماست: اصلاح دستی یا معمولی یا ادیتی هوشمند و حرفهای؟
