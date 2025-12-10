کار مطلوب روابط عمومی ها باعث امیدآفرینی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم چهارشنبه در جمع مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای استان با قدردانی از تلاشهای آنان در عرصه اطلاعرسانی، گفت: ارتباط مستقیم و مستمر میان رسانهها، مدیران و مردم، نقش بسیار مهمی در شفافسازی اقدامات و جلوگیری از انتشار شایعات دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و حساسیتهای فعلی، خاطرنشان کرد: بخش عمده نوسانات قیمتی و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و اقدامات خصمانه برخی کشورهاست، اما مردم ثابت کردند که در مقابله با فشارها مقاوم و مستحکم هستند.
استاندار قم افزود: در این شرایط، مدیریت بحران و ارائه اطلاعات دقیق در لحظات نخست وقوع هر رخداد، اهمیت دوچندان پیدا میکند و مسئولیت روابط عمومیها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
بهنامجو با تأکید بر جلوگیری از اختلافات و تقویت هماهنگی بین ادارات گفت: اگر تمامی سازمانها و نهادها در استان با یک مدیریت واحد و هماهنگ عمل کنند، خروجی کار بسیار مؤثرتر خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: فعالیت روابط عمومیها نباید محدود به انتشار تصاویر کلیشهای یا گزارشهای کوتاه باشد، بلکه باید همراه با تحلیل، گزارش دقیق و تحریر کامل، افکار عمومی را هدایت کند.
استاندار قم با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مردم و بخش خصوصی گفت: استفاده از توان مردم و نیروهای بخش خصوصی، میتواند بهرهوری را افزایش دهد و امکان اجرای طرحهای جدید و مؤثر را فراهم کند.
وی در ادامه افزود: تلاش روابط عمومیها برای انتشار گزارشهای دقیق و تحلیلی، علاوه بر ایجاد شفافیت، باعث امیدآفرینی در جامعه و ارتقای اعتماد عمومی میشود.
