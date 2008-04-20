دبیر جایزه: اعضای کمیته علمی جایزه جلال آل احمد معرفی می شوند

منوچهر اکبری دبیر جایزه کتاب سال - که بر اساس آئین نامه جایزه ادبی "جلال آل احمد" دبیری این جایزه را نیز بر عهده خواهد داشت - در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی حدود 20 نفر به عنوان اعضای پیشنهادی کمیته علمی این جایزه توسط شورای علمی آن به وزیر ارشاد خبر داد و گفت: این افراد چندی پیش به وزیر ارشاد معرفی شده اند و با هماهنگی هایی که با دفتر وی شده است، به زودی احکام 9 نفر به عنوان اعضای نهایی و اصلی پیش برنده کارهای علمی جایزه صادر می شود و به این ترتیب نخستین گام برای این جایزه معطل مانده که گران ترین جایزه ادبی کشور تا این لحظه به شمار می رود، برداشته خواهد شد.

کارهای جایزه به بعد از نمایشگاه کتاب موکول شده است

وی در عین حال گفت: از سال گذشته که جایزه به دلایل مختلف در گام نخست متوقف ماند، تا این لحظه هیچ جلسه ای برای آن تشکیل نشده است اما با پیگیری های صورت گرفته بسیار امیدواریم که کارهای مربوط به جایزه اعم از بررسی آثار و نیز کارهای اجرایی روی غلطک بیفتد. من فکر می کنم با توجه به اینکه وزارت ارشاد تمام همت خود را برای برپایی هر چه بهتر نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری گذاشته است، احتمالاً کارهای مربوط به جایزه جلال آل احمد به بعد از نمایشگاه موکول شود.

80 درصد آثار را پارسال تهیه کردیم

اکبری افزود: با توجه به اینکه این جایزه نخستین دوره اش را دارد تجربه می کند و در فراخوان آن نیز به آثار انتشار یافته مربوط به این نویسنده از آغاز تاکنون اشاره شده و در واقع به دوره خاصی اشاره نشده است، ما در سال گذشته بیش از 80 درصد آثار مربوط به آن را تهیه کردیم که به خاطر مشکلاتی جایزه متوقف ماند. در هر حال ما همچنان آمادگی برگزاری جایزه را داریم و در انتظار تعیین اعضای کمیته های علمی و نیز تائیدیه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم تا بلافاصله نخستین نشست علمی جایزه را برگزار کنیم.

دبیر این جایزه ادبی در عین حال تاکید کرد: با توجه به آثار گردآوری شده، به جرات می توان گفت که در هر پنج رشته (داستان کوتاه، داستان بلند، نقد ادبی، تاریخ نگاری و مستند نگاری) تعداد آثار بسیار زیاد است، هر چند در دو رشته نقد ادبی و مستند نگاری اساساً خیلی کار نشده است.

احتمال برگزاری جایزه در سالروز تولد نویسنده وجود دارد

وی همچنین با اشاره به اهدای 110 سکه تمام بهار آزادی به هر یک از برگزیدگان در پنج رشته اصلی جایزه، اضافه کرد: تاکنون جایزه ای با این ارزش ریالی در ایران وجود نداشته است و ارزش آن از این نظر در مقایسه با برنامه ای مانند بزرگداشت چهره های مادگار تقریباً دو برابر بیشتر است. امیدواریم با آثار شاخصی که مورد بررسی قرار می گیرند، ارزش علمی آن هم به همین ترتیب والا باشد.

اکبری در عین حال احتمال برگزاری این جایزه را در سالروز تولد جلال آل احمد (دوم آذر) رد نکرد و گفت: امیدواریم این گونه شود هر چند همه چیز بستگی به نظر مسئولان وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ویژه تامین مالی جایزه دارد.

بر اساس آئین‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد مصوب 23 آبان ماه 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از برگزاری این جایزه "ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی" عنوان شده است و آثار در پنج رشته علوم انسانی شامل داستان کوتاه، داستان بلند، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری داوری می شوند. هیئت امنای این جایزه را اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر تشکیل می دهند که ریاست هیئت امنا با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی این وزارتخانه است. همچنین بر اساس این آئین نامه مراسم اهدای جایزه ادبی جلال آل‌ احمد هر سال مقارن با ایام تولد وی برگزار می‌شود. ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد به علاوه 110 سکه بهار آزادی خواهد بود.

برای برگزاری جایزه پروین اعتصامی خیلی جلوتر از جایزه جلال هستیم

دبیر جایزه کتاب سال که بر اساس اساس نامه جایزه ادبی پروین و به مانند جایزه ادبی جلال آل احمد، دبیری این جایزه ادبی (پروین اعتصامی) را نیز عهده دار است، در این خصوص نیز گفت: جایزه ادبی پروین دو سالانه است و شک نکنید که برای برپایی سومین دوره این جایزه بسیار جلوتر از جایزه جلال آل احمد هستیم و به برگزاری هر چه بهتر آن نیز بسیار امیدواریم.

وی در خصوص زمان احتمالی برپایی این جایزه ابراز امیدواری کرد: به احتمال بسیار زیاد جایزه امسال پروین نیز در سالروز تولد او (25 اسفند) برگزار شود.

بر اساس آئین نامه جشنواره پروین اعتصامی مصوب دوم اسفند 86 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، این جایزه با هدف "ایجاد زمینه‌های مناسب رشد و اعتلای زنان" و هر دو سال یک بار در دو حوزه ترجمه و تالیف در رشته های شعر، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، ادبیات کودکان و پژوهش‌های ادبی برگزار می شود.

اعضا هیئت امنا این جایزه را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت امنا)، یک نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به انتخاب این فرهنگستان و نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن آوری، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان تشکیل می دهند. میزان جوایز این جشنواره با در نظر گرفتن سقف جوایز ملی مشابه به پیشنهاد دبیر هیئت امنا و تصویب این هیئت در هر دوره تعیین خواهد شد.