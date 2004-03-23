ترور رهبر حماس نشانه اي بارز از به بن بست رسيدن رژيم صهيونيستي است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: شخصيت هاي نظامي و شخصيت هاي برجسته و بلندپايه صهيونيست به اين بن بست اعتراف دارند. در ماه مارس ميلادي لابي صهيونيست ها در آمريكا به شدت از اين موضوع ابراز نگراني كردند و اقدام به ترور شيخ احمد ياسين نيز ناشي از اين بن بست است.

شريعتمداري خاطرنشان كرد: امروز صهيونيست هاي مهاجر در شهرك هاي صهيونيستي نشين احساس امنيت نمي كنند، ديوار بلند امنيتي نيز امنيت را براي آنان ايجاد نكرده است. فلش مهاجرت كه در گذشته از نقاط مختلف دنيا به سمت فلسطين اشغالي بود مدت ها است كه معكوس شده است.

مديرمسئول روزنامه كيهان تصريح كرد: رژيم صهيونيستي در چنين شرايط دشواري اين انتخاب را انجام داده است، آنها مي دانند كه انتفاضه متوقف شدني نيست و اين نوع حركت ها از نوع تير انداختن در تاريكي است.

وي تاكيد كرد: اسرائيلي ها از مدت ها قبل شيخ احمد ياسين را تهديد كرده بودند حتي يك بار هم اقدام به ترور ايشان كردند اما اين ترور ناكام ماند. همان زمان شارون اعلام كرده بود كه احمد ياسين را ترور خواهيم كرد.

شريعتمداري با تاكيد بر اينكه اسرائيل راه ايجاد رعب و وحشت را انتخاب كرده اند، اظهار داشت: تلقي آنها اين است كه با ايجاد وحشت بيشتر و ترور شخصيت هاي اصلي حماس و انتفاضه مي توانند حركت را كند كنند، اما واقعيت اين است كه شهادت شيخ احمد ياسين همانطور كه شواهد اوليه نيز نشان داد، انتفاضه را تشديد مي كند.

وي تاكيد كرد: به تعبير بسيار حكيمانه رهبر معظم انقلاب آنها از جهان اسلام و انتفاضه جسم ضعيف شيخ احمد ياسين را گرفتند اما در مقابل روح بلند وي در كالبد انتفاضه بيش از پيش دميده شده است و به طور يقين اين شهادت به حركت انتفاضه به روح جديدي مي بخشد.





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