عنایتی: بسترهای لازم برای پژوهشگران پزشکی در مازندران فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی عنایتی صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی و فناوری طبری اظهار کرد: خدمت به محققان و فناوران حاضر در این مراسم، که با وجود تمام کمبودها و کاستیها چراغ پژوهش را روشن نگاه داشتهاند، برای ما افتخار بزرگی است.
وی افزود: این چراغ، چراغ راهی پرنور است که اگر کشور بخواهد به توسعه و پیشرفت دست یابد، باید به کمک تلاشها و خدمات شما روشن باقی بماند.
عنایتی تصریح کرد: امسال این رویداد به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد و ما مفتخریم که این رویداد فاخر بهعنوان یک جشنواره علمی مهم در دانشگاه برگزار گردید. و
ی افزود: رئیس دانشگاه بر لزوم توسعه و ترویج این رویداد نسبت به سالهای گذشته تأکید داشتند و برنامهریزیها برای این منظور در طول برگزاری جشنواره انجام شد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: ما علاوه بر برگزاری نشستها و سخنرانیهای علمی، هدفی بزرگتر داشتیم و آن تبدیل این جشنواره به یک کنگره معتبر علمی بود.
عنایتی گفت: کدام کنگره دیگری را میشناسید که ۳۰ نفر از برجستهترین پژوهشگران و فناوران در آن سخنرانی کنند و تازهترین یافتههای علمی را با پیشبینیهای آینده به اشتراک بگذارند.
وی افزود: این جشنواره فرصتی بود برای محققان تا قدمهای بلندی در مسیر علم و پژوهش بردارند و انگیزهای جدید برای تحول در پژوهش و فناوری بهوجود آید.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در ادامه گفت: در سال گذشته، کنگرهای با عنوان کنگره دانشجویی برگزار کردیم که با حضور دانشجویان به یک کنگره عظیم تبدیل شد و تحقیقات دانشجویان تحت هدایت اساتید، رشد و توسعه یافت.
دکتر عنایتی در پایان گفت: این جشنواره، که از سالهای گذشته در دانشگاه شروع شده است، همچنان با دقت و کیفیت بالا، مستقل و بیطرفانه در حال برگزاری است.
وی تأکید کرد: آنچه که در این رویداد مشاهده کردم، انگیزه بالا و تلاش بیوقفه محققان و فناوران بود و باید این انگیزهها به منصه ظهور و عمل برسد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمامی بسترها و ظرفیتهای لازم برای پژوهش و نوآوری را فراهم کرده است و امیدواریم این تلاشها به توسعه و پیشرفت علم و فناوری کشور منجر شود.
