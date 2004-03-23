حفاظت از محيط زيست نيازمند اطلاع رساني است

رييس محيط زيست استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : علاقه و تمايل به طبيعت در فطرت دروني تمامي مردم وجود دارد اما در برخي مواقع مردم اقدام به تخريب محيط زيست مي كنند و اين امر به طور حتم ناشي عدم آگاهي مردم نسبت به اين امر است .

مهندس محمد حسن پيراسته ادامه داد : در مواقعي از سال همچون چهارشنبه سوري و سيزده بدر كه برخي مردم مبادرت به سوزاندن درخت ها و درخچه ها مي كنند تخريب محيط زيست به نهايت شدت خود مي رسد و اين در حالي است كه براي جايگزين كردن چنين سرمايه هاي زمان زيادي احتياج است .

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه سازمان محيط زيست در سالهاي گذشته از طرق مختلف سعي كرده است تا سطح آگاهي مردم را نسبت به حفاظت از محيط زيست افزايش دهد اما متاسفانه هنوز اكثر مردم با واژه محيط زيست بيگانه هستند و تلاش چنداني براي نگهداري از اين سرمايه گرانبها نمي كنند.