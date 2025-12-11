به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، شرکت ملی راهآهن قزاقستان روز پنجشنبه اعلام کرد: ۴ نفر از اعضای خدمه تعمیر و نگهداری خط آهن توسط یک قطار باری در ایستگاه راهآهن در مرکز قزاقستان کشته شدند.
به گفته سرویس مطبوعاتی شرکت ملی راه آهن، این حادثه زمانی رخ داد که کار تعویض ریل برنامهریزی شده در بخش راهآهن موئینتی-شیگاناک در حال انجام بود.
به گفته سرویس مطبوعاتی، راننده لوکوموتیو پس از مشاهده کارگران خط آهن در راهآهن، ترمز اضطراری را اعمال کرد.
کمیسیون ویژهای برای تعیین علت حادثه به محل اعزام شده است.
نظر شما