به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد و در این نشست، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید، با تبیین جایگاه قرآن در میان معجزات الهی، بر دائمی بودن معجزه شریعت خاتم تأکید کرد.



این مرجع تقلید در بخشی از سخنان خود با اشاره به رسالت پیامبران در دوره‌های مختلف تاریخی گفت: معجزات انبیا همواره متناسب با نیاز و سطح معرفتی جامعه عصر خود بوده است؛ در روزگار حضرت موسی (ع) سحر و جادو حوزه رقابت بود، در زمان حضرت عیسی (ع) طب و شفابخشی جلوه داشت و در دوران ظهور پیامبر اسلام (ص) اوج نبوغ بشر در بلاغت، خطابه و شعر بود.



وی اظهار داشت: شریعت پیامبر اسلام (ص)، شریعتی همیشگی است و تنها معجزه‌ای می‌تواند چنین شریعتی را همراهی کند که تا پایان تاریخ زنده و اعجازآفرین باقی بماند.



وی با بیان اینکه قرآن کریم همین ویژگی را دارد، افزود: این کتاب الهی انسان و جن را به آوردن همانند خود به تحدی دعوت کرده و با گذشت قرن‌ها همچنان بی‌بدیل مانده است؛ از این‌رو قرآن معجزه‌ای است که بقا و پویایی آن، حجت رسالت خاتم را تا قیامت تضمین می‌کند.



آیت‌الله سبحانی در ادامه با استناد به آیه «وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ» از سوره مائده، قرآن را «داور و معیار سنجش» سایر کتاب‌های آسمانی معرفی کرد و افزود: قرآن هم تأییدکننده پیامبران پیشین است و هم بر تورات و انجیل سلطه علمی دارد، ازاین‌رو هر متنی از کتاب‌های آسمانی که ادعای اصالت دارد، باید با قرآن تطبیق داده شود تا سلامت محتوایی آن روشن گردد.



وی با ذکر نمونه‌هایی از اختلافات موجود در نسخه‌های تحریف‌شده، تصریح کرد: مقایسه یک صفحه از تورات یا انجیل فعلی با یک صفحه قرآن، حقانیت قرآن را آشکار می‌کند.



این استاد برجسته حوزه، در بخش دیگری از سخنرانی خود خطاب به مفسران و نویسندگان تفاسیر قرآن، بر ضرورت خلاقیت و پرهیز از تکرار در نگارش آثار تفسیری تأکید کرد و گفت: گفتن تفسیر آسان است اما نوشتن آن مسئولیتی سنگین دارد و نویسنده تفسیر باید در اثر خود گره‌ی بگشاید و نکته‌ای تازه عرضه کند تا نوشته‌اش ارزش علمی پیدا کند.