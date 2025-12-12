به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برق برخی از مناطق شهری خرم‌آباد به منظور انجام تعمیرات در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری قطع خواهد شد.

قطعی برق در شهر خرم آباد به شرح زیر است:

فردا شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲، فیدر برق شرکت دام روستای «چنگایی» و کوچه‌های «نیلوفر»

یک شنبه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه، فیدر برق «کریم خان»

دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲، فیدر برق «بهرامی و بدر آباد» و ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه، فیدر برق «باباعباس روستای شهید بهشتی و سرزنگوله»

سه شنبه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه فیدر برق «باباطاهر میدان دشت بهشت روستای باغ نو»

چهارشنبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲، فیدر برق «تأمین اجتماعی محله گل‌ها تلوری»