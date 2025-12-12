انهدام باند ۴ نفره کلاهبرداری سایبری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: کارشناسان تیزبین پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی باندی چهار نفره که در بستر فضای مجازی از شهروندان در شش استان کشور کلاهبرداری می‌کنند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، رصد مستمر فضای مجازی و اشراف اطلاعاتی پلیس، مشخص شد اعضای یک باند متشکل از سه مرد و یک زن با بهره‌گیری از شگردهای متقلبانه و فریب کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مبالغ سنگینی از شهروندان در شش استان مختلف کشور کلاه‌برداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا لرستان، تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی و در عملیات‌های هم‌زمان و متعدد پلیسی، هر چهار عضو این باند در مخفیگاه‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ پیرحیاتی با بیان اینکه تاکنون شش استان کشور درگیر این پرونده بوده‌اند، گفت: برآورد اولیه از میزان کلاهبرداری‌های ارتکابی این باند بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا لرستان از شهروندان خواست که فریب تبلیغات وسوسه‌انگیز و فروش‌های غیررسمی در فضای مجازی را نخورند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.