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۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

در اظهاراتي تند و آتشين

وزير جنگ رژيم صهيونيستي جنبش حماس را "دشمن استراتژي" اين رژيم خواند

وزير جنگ رژيم صهيونيستي جنبش حماس را "دشمن استراتژي" اين رژيم خواند

وزير جنگ رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه در اظهاراتي تند و آتشين ،جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را" دشمن استراتژي" اين رژيم تلقي كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزير جنگ رژيم صهيونيستي با اعلام اين خبر افزود: موفاز اين سخن را در نشست مسئولان نظامي ارتش و سازمان امنيت اين رژيم بيان كرده است.
اين سخنگو به نقل از وزير جنگ اسراييل افزود: آنچه كه براي اسراييل مهم و حياتي است تضعيف توان و قدرت حماس مي باشد تا از طريق طرح جدايي فلسطيني ها ازاسراييلي ها عملي شود.
ياد آوري مي شود؛ آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي پيشترطرح جدايي فلسطيني ها از اسراييلي ها را ارائه كرد .

کد مطلب 66859

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