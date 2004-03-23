وزير جنگ رژيم صهيونيستي جنبش حماس را "دشمن استراتژي" اين رژيم خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزير جنگ رژيم صهيونيستي با اعلام اين خبر افزود: موفاز اين سخن را در نشست مسئولان نظامي ارتش و سازمان امنيت اين رژيم بيان كرده است.

اين سخنگو به نقل از وزير جنگ اسراييل افزود: آنچه كه براي اسراييل مهم و حياتي است تضعيف توان و قدرت حماس مي باشد تا از طريق طرح جدايي فلسطيني ها ازاسراييلي ها عملي شود.

ياد آوري مي شود؛ آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي پيشترطرح جدايي فلسطيني ها از اسراييلي ها را ارائه كرد .