رضایی: اختلاف خانوادگی قتل زن جوان را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن رضایی از وقوع یک قتل خانوادگی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد و گفت: پس از اعلام گزارش اولیه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تخصصی پلیس مشخص شد که این قتل توسط همسر ۳۴ ساله مقتول انجام شده است و مأموران کلانتری ۱۴ اراک با هماهنگی مقام قضائی موفق شدند متهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به اظهارات اولیه متهم بیان کرد: فرد دستگیرشده انگیزه خود را اختلاف خانوادگی عنوان کرده است، اما بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.

سرهنگ رضایی تاکید کرد: علت و انگیزه اصلی این حادثه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.