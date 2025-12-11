  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

رضایی: اختلاف خانوادگی قتل زن جوان را رقم زد

اراک- جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اراک گفت: اختلاف خانوادگی قتل زن جوان در این شهرستان را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن رضایی از وقوع یک قتل خانوادگی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد و گفت: پس از اعلام گزارش اولیه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تخصصی پلیس مشخص شد که این قتل توسط همسر ۳۴ ساله مقتول انجام شده است و مأموران کلانتری ۱۴ اراک با هماهنگی مقام قضائی موفق شدند متهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به اظهارات اولیه متهم بیان کرد: فرد دستگیرشده انگیزه خود را اختلاف خانوادگی عنوان کرده است، اما بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.

سرهنگ رضایی تاکید کرد: علت و انگیزه اصلی این حادثه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

