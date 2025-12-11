به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دانشمند در مراسم شام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها که از سوی هیئت فاطمه الزهرا سلام الله در حسینیه شهدای قم برگزار شد، با اشاره به رفتارهایی که از دید او با حرمت مجالس اهلبیت (ع) سازگار نیست، اظهار کرد: گاهی برخی افراد هنگام مواجهه با بیاحترامی به پیامبران یا ائمه (ع)، بهجای واکنش مناسب، ظاهری مؤدبانه به خود میگیرند و مسئله را کوچک میشمرند، در حالی که گستاخی نسبت به ائمه (ع) نیازمند برخوردی درخور شأن آنان است.
وی اضافه کرد: بخشی از عصبانیت مداحان یا سخنرانان در مجالس ناشی از غیرت دینی است و نباید آن را به حساب چیز دیگری گذاشت.
وی با اشاره به خاطراتی از اساتید خود، رفتار برخی افراد در انتقال سخن یا نقل گزینشی جملات را «تحریفکننده» دانست و بیان کرد: گاهی افراد تنها بخشی از یک گفتوگو را نقل میکنند و از بیان اصل ماجرا خودداری میورزند، در نتیجه سخن معنایی وارونه پیدا میکند.
این خطیب مذهبی در ادامه با اشاره به برخی افرادی که در محافل مختلف درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهارنظر میکنند، گفت: وقتی کسی بدون شناخت کافی درباره حادثه هجوم به خانه حضرت زهرا (س)، جایگاه آن حضرت یا نقش امیرالمؤمنین (ع) سخن میگوید، نتیجه آن ایجاد شبهه و سردرگمی در نوجوانان و جوانان است.
وی افزود: امروز کسانی یافت میشوند که حتی اصل مظلومیت حضرت زهرا (س) را زیر سوال میبرند و ادعا میکنند ایشان خود در وقوع آن حوادث نقش داشتهاند، در حالی که این ادعاها با گزارشهای صریح تاریخ شیعه همخوانی ندارد.
دانشمند همچنین تأکید کرد: بیان وقایع ناگوار تاریخی از جمله آتشزدن خانه و شهادت حضرت زهرا (س) و بهکاربردن خشونت نسبت به امیرالمؤمنین (ع)، صرفاً برای تحریک احساسات نیست؛ بلکه لازم است جوان مسلمان بداند که این حوادث از دیدگاه تاریخی و روایی چگونه روایت شده و چرا بخشی از هویت اعتقادی شیعه بر فهم درست این رخدادها استوار است.
وی در بخش مهمی از سخنانش به تبیین مفهوم «عصمت» و تفاوت آن در مورد حضرت زهرا (س) پرداخت و تصریح کرد: بنا بر نقلهای معتبر حدیثی، رضایت الهی نسبت به حضرت زهرا (س) با دیگر معصومان تفاوت دارد، بهگونهای که هرچه ایشان انجام دهد، مورد رضایت خداوند است.
وی اظهار داشت: محوریت رضایت الهی در مورد حضرت زهرا (س)، شأن ویژهای است که در منابع شیعی مورد توجه قرار گرفته و این ویژگی، جایگاه آن حضرت را از سایر معصومان متمایز میکند.
دانشمند افزود: این اصل در روایات مربوط به حدیث کسا نیز قابل پیگیری است و حتی با وجود تلاش برخی جریانها برای تضعیف این حدیث، استمرار قرائت آن در هیئتها و محافل مذهبی نشانه زندهبودن این میراث معنوی است.
وی با اشاره به گسترش رسانههای مجازی و حجم بالای محتواهای تولیدشده علیه باورهای مذهبی، تأکید کرد: امروز فضای مجازی تبدیل به مرکز زلزله اعتقادی شده و بسیاری از جوانان در معرض شبهات سازمانیافته قرار دارند.
وی ابراز کرد: جریانهایی که با هزینههای سنگین درپی دور کردن نوجوانان از مجالس دینی هستند، تنها هدفشان تغییر ذائقه معرفتی نسل جدید است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای جذب یا دور کردن حتی یک نوجوان، گفت: گاه هیئتها بهراحتی از حضور یا نبود یک جوان غفلت میکنند، در حالی که جبهه مقابل برای تأثیرگذاری بر ذهن همان نوجوان، سرمایهگذاری گستردهای انجام میدهد و هر ابزار رسانهای، فرهنگی و مالی را بهکار میگیرد.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه ایجاد دوگانه ایرانی عربی در تحلیل شخصیت امام حسین (ع) یا سایر ائمه (ع) اقدامی انحرافی است، اظهار کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام در دورههای مختلف درهمتنیده بوده و بسیاری از جغرافیاهایی که امروز عربی نامیده میشوند، در دورههایی از تاریخ متعلق به ایران بودهاند.
دانشمند تصریح کرد: استناد به قومیت برای دور کردن جامعه از اهلبیت (ع) نه تنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه با واقعیات تاریخی نیز مغایرت دارد.
وی تأکید کرد: حتی آیینهایی که برخی افراد برای تأکید بر هویت ایرانی برگزار میکنند، ریشه در فرهنگ ایرانی ندارند و چسباندن آنها به هویت ملی نوعی تحریف فرهنگی است.
دانشمند همچنین در بخشی از سخنان خود با نقل روایتی درباره برخورد فردی با امیرالمؤمنین (ع) در کوچههای کوفه، به فلسفه سکوت آن حضرت در قبال برخی حوادث اشاره کرد و گفت: بر اساس این روایت، وقتی فردی از امام (ع) میپرسد چرا در برابر رفتارهایی که به حضرت زهرا (س) شد سکوت کردید، پاسخ امام (ع) نشان میدهد که نگرانی اصلی آن حضرت از ایجاد تفرقه و ضربهزدن به اصل اسلام بوده است.
وی افزود: این سکوت نه از سر رضایت، بلکه برای حفظ امت و جلوگیری از انحراف تاریخ اسلام صورت گرفت.
دانشمند، بیان کرد: مشکل امروز جامعه کمبود اطلاعات دینی نیست، بلکه نداشتن معرفت صحیح نسبت به جایگاه ائمه (ع) است و نسل جوان باید بداند که امام، تنها یک شخصیت تاریخی نیست؛ بلکه واجبالاطاعه و مظهر رضایت الهی است که بیتوجهی به این مبانی، زمینه را برای سوءاستفاده جریانهای معارض فراهم میکند.
وی از جوانان خواست بیش از گذشته مراقب جریانهای شبههافکن باشند و با اعتماد به منابع معتبر و مراجعه به سیره ائمه (ع)، در برابر تحریفها و تخریبهای سازمانیافته هوشیار بمانند.
قم- سخنران مذهبی گفت: فضای مجازی به کانون لرزش باورهای جوانان تبدیل شده و جریانهای سازمانیافته با هزینه سنگین در پی دور کردن نسل جدید از سیره اهلبیت(ع) هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دانشمند در مراسم شام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها که از سوی هیئت فاطمه الزهرا سلام الله در حسینیه شهدای قم برگزار شد، با اشاره به رفتارهایی که از دید او با حرمت مجالس اهلبیت (ع) سازگار نیست، اظهار کرد: گاهی برخی افراد هنگام مواجهه با بیاحترامی به پیامبران یا ائمه (ع)، بهجای واکنش مناسب، ظاهری مؤدبانه به خود میگیرند و مسئله را کوچک میشمرند، در حالی که گستاخی نسبت به ائمه (ع) نیازمند برخوردی درخور شأن آنان است.
نظر شما