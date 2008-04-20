رشد صد درصدی ورود جهانگردان تایلندی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ورود گروه جدید از جهانگردان تایلندی به تهران مجید اسفندیار سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: این افزایش حکایت از اثر بخش بودن فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دارد که با برنامه ریزی هدفمند و توزیع اقلام با کیفیت تبلیغاتی و برگزاری تورهای آشنا سازی حاصل شده است.

وی در همین خصوص به تاسیس دفاتر اطلاع رسانی خارج از کشور و تاثیر آن در اطلاع رسانی جهانی از توانمندی و قابلیتهای گردشگری کشورمان اشاره کرد و با ذکر اینکه تاکنون در 10 کشور اروپایی ، آسیایی و آفریقایی به نمایندگان گردشگری مجوز فعالیت اعطا شده است، افزود: تاسیس دفاتر گردشگری خارج از کشور، امکان آشنایی بیشتر اتباع کشورهای مذکور با امکانات توریستی کشورمان را فراهم می سازد.

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات افزایش تعداد دفاتر گردشگری خارج از کشور را جز برنامه های در دست اقدام دفتر بازاریابی ذکر کرد و افزود: در نظر است تا دفاتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در 3 شهر فرانکفورت ، پاریس و توکیو نیز به امکانات اطلاع رسانی گردشگری تجهیز و وظیفه تبلیغات توریستی را نیز در آن شهرها بر عهده گیرند.