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۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

رشد صد درصدی ورود جهانگردان تایلندی به ایران

رشد صد درصدی ورود جهانگردان تایلندی به ایران

با اجرای تبلیغات بازاریابی و اطلاع رسانی مناسب تعداد گردشگران تایلندی ورودی به کشور در سال 1386 نسبت به سنوات قبل رشد صد درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ورود گروه جدید از جهانگردان تایلندی به تهران مجید اسفندیار سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: این افزایش حکایت از اثر بخش بودن فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دارد که با برنامه ریزی هدفمند و توزیع اقلام با کیفیت تبلیغاتی و برگزاری تورهای آشنا سازی حاصل شده است.

وی در همین خصوص به تاسیس دفاتر اطلاع رسانی خارج از کشور و تاثیر آن در اطلاع رسانی جهانی از توانمندی و قابلیتهای گردشگری کشورمان اشاره کرد و با ذکر اینکه تاکنون در 10 کشور اروپایی ، آسیایی و آفریقایی به نمایندگان گردشگری مجوز فعالیت اعطا شده است، افزود: تاسیس دفاتر گردشگری خارج از کشور، امکان آشنایی بیشتر اتباع  کشورهای مذکور با امکانات توریستی کشورمان را فراهم می سازد.

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات افزایش تعداد دفاتر گردشگری خارج از کشور را جز برنامه های در دست اقدام دفتر بازاریابی ذکر کرد و افزود: در نظر است تا دفاتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در 3 شهر فرانکفورت ، پاریس و توکیو نیز به امکانات اطلاع رسانی گردشگری تجهیز و وظیفه تبلیغات توریستی را نیز در آن شهرها بر عهده گیرند.

 

کد مطلب 668639

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