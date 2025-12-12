به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ایلام با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم اظهار داشت: گرانی‌ها واقعاً سرسام‌آور شده است؛ نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور مردم تحت فشار شدید قرار دارند. قیمت‌های خلق‌الساعه هر لحظه در بازار ایجاد می‌شود و این وضعیت مردم را اذیت می‌کند.

وی افزود: ما در عین حمایت از دولت، انتظار داریم جریان تورم مهار شود. وزارتخانه‌ها نباید جزیره‌ای عمل کنند، بلکه باید منسجم باشند. همچنین باید دست دلالان و واسطه‌گری‌ها قطع شود و نظارت مستمر از کارخانه تا بازار صورت گیرد. اگر این سه عامل به‌درستی تحقق یابد، مردم شاهد کاهش تورم خواهند بود.

وی گفت: ۲۶ آذرماه روز حمل‌ونقل است و ما خدمات ارزشمند رانندگان زحمت‌کش را ارج می‌نهیم و به آنان خدا قوت می‌گوییم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرادبیگی در ادامه گفت: در استان ما نیاز جدی به توجه به حمل‌ونقل وجود دارد. جاده‌های موجود و روند بازسازی آن‌ها در شأن مردم نیست، هرچند مسئولان پیگیر هستند. یکی از نیازهای اساسی استان، ایجاد خط راه‌آهن و توسعه خطوط ریلی است که باید با جدیت دنبال شود.