58 جواز تاسیس صنایع در بخش کشاورزی سمنان صادر شد

سید هادی سیادت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: با صدور این تعداد جواز، برای یک هزار و ۳۹۲نفر اشتغال زایی شده است که ۵۷۸ میلیارد ریال برای فرآوری ۶۰۴هزار و ۲۷۰تن محصول کشاورزی سرمایه گذاری در این واحد ها شده است.
معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وجود 129 واحد دارنده جواز تاسیس دارای اعتبار بیان داشت: این واحد ها زمینه اشتغال سه هزار و 126 نفر را ایجاد کرده اند.
وی افزود: در سال گذشته یک فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت یک میلیارد و 533 میلیون ریال برای فراوری 110 تن محصول کشاورزی صادر شده بود که برای پنج نفر اشتغالزایی داشت.
به گفته وی، تا پایان سال گذشته 14 فقره پروانه بهره برداری معتبر با سرمایه ثابت ۲۶میلیارد و ۱۳۹میلیون ریال و ظرفیت فرآوری ۲۹هزار و ۷۵۸هزار تن محصول کشاورزی ایجاد شده اند.
معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای فعال تولیدی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ۲۰واحد با ظرفیت فرآوری ۵۵هزار و ۸۱۷تن رسیده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۸ واحد با اشتغالزایی ۵۹۸نفر برای دریافت ۲۶۷میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند و هفت هزار و ۳۹۸ تن فرآوردههای لبنی و فرآوری پسته، عرقیات اسانس و پودر گوشت تولید شد که این تولیدات هشت هزار و ۶۰۳تن مواد خام کشاورزی را جذب کرده است.
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