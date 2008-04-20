58 جواز تاسیس صنایع در بخش کشاورزی سمنان صادر شد

سید هادی سیادت‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: با صدور این تعداد جواز، برای یک هزار و ‪ ۳۹۲‬نفر اشتغال زایی شده است که ۵۷۸ ‬ میلیارد ریال برای فرآوری ‪ ۶۰۴‬هزار و ‪ ۲۷۰‬تن محصول کشاورزی سرمایه ‌گذاری در این واحد ها شده است.

معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وجود 129 واحد دارنده جواز تاسیس دارای اعتبار بیان داشت: این واحد ها زمینه اشتغال سه هزار و 126 نفر را ایجاد کرده اند.

وی افزود: در سال گذشته یک فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت یک میلیارد و 533 میلیون ریال برای فراوری 110 تن محصول کشاورزی صادر شده بود که برای پنج نفر اشتغالزایی داشت.

به گفته وی، تا پایان سال گذشته 14 فقره پروانه بهره برداری معتبر با سرمایه ثابت ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۱۳۹ ‬ میلیون ریال و ظرفیت فرآوری ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۷۵۸‬هزار تن محصول کشاورزی ایجاد شده ‌اند .

معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای فعال ‌تولیدی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ‪ ۲۰‬واحد با ظرفیت فرآوری ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۸۱۷‬تن رسیده است.