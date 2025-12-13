هوای استان زنجان سردتر می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و بارش باران از اواخر امروز مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی ابراز کرد: بارش ها در ارتفاعات کوهستانی استان به صورت برف خواهد بود که در این میان رانندگان برای تردد در جاده های کوهستانی استان خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سردتر می شود و دمای فعلی شهر زنجان یک درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا سرد ترشده است.