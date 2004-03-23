مقابل چين با روحيه و اعتماد بنفس بالا به ميدان خواهيم رفت

به گزارش خبرنگار"مهر" سايت AFC در تحليلي پيرامون اين ديدار مي افزايد : تساوي غير منتظره تيم چين مقابل مالزي تمام اميدهاي اين تيم را به بازي با ايران معطوف كرده است . از سوي ديگر شكست خانگي تيم اميد ايران برابر كره جنوبي باعث شده تا اين تيم نيز حساب ويژه اي بر روي ديدار با چين باز كند و براي ادامه رقابت با كره بدنبال سه امتياز اين بازي باشد .

پايگاه اينترنتي كنفدراسيون فوتبال آسيا ادامه مي دهد : به نظر مي رسد هر دو تيم براي پيروزي در ديدار شنبه آينده با تمام قدرت به ميدان بروند و شانس خود براي باقي ماندن در كورس قهرماني را در اين مسابقه جستجو كنند .

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در ادامه با اشاره به ديدار ايران و چين به نقل از محمد مايلي مي نويسد : اطلاعات من از تيم چين به ديدار اين تيم و كره جنوبي بر مي گردد . من مي دانم كه چين تيم با كيفيتي را در اختيار دارد و مطمئنا با استفاده از شرايط ميزباني بدنبال پيروزي خواهد بود . با اين وجود اگر تا روز بازي اتفاق غير منتظره اي رخ ندهد ، ما هم در اين بازي با ايجاد تغييراتي براي پيروزي تلاش مي كنيم .

مايلي كهن با اشاره به ديدار با كره جنوبي مي افزايد : ما در اين بازي مشكل خاصي نداشتيم به جز اينكه دو روز قبل از مسابقه برادر كاظميان در گذشت و ما نتوانستيم تمرين كاملي براي بازي با كره جنوبي داشته باشيم .

سرمربي تيم اميد ايران در پايان تاكيد كرد : هنوز هم مشخص نيست كه بتوانيم از وجود كاظميان در ديدار با چين استفاده كنيم ضمن اينكه مهرزاد معدنچي نيز بدليل دو اخطاره بودن نمي تواند تيم اميد ايران را همراهي كند . با اين وجود اميدوارم تيم ايران بتواند با روحيه و اعتماد بنفس بالا يك نبرد واقعي را در چين به نمايش بگذارد و تيمش با پيروزي به ايران بازگردد .