محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس داده‌های موجود، وضعیت جوی استان قم در روز شنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد.

وی گفت: در مناطق مرتفع استان، به‌ویژه ارتفاعات، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده به همراه وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد که این شرایط می‌تواند به‌صورت مقطعی نمود بیشتری داشته باشد.

این کارشناس هواشناسی قم افزود: برای روز یک‌شنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود که می‌تواند در نواحی باز و مستعد، محسوس‌تر باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز دوشنبه بیان کرد: در این روز آسمان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود اما از ساعات بعدازظهر به‌تدریج افزایش ابر و تشدید وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که مقدمه تغییرات جوی روزهای بعد خواهد بود.

ترابیان ادامه داد: با نزدیک شدن سامانه بارشی به استان، روز سه‌شنبه آسمان در بیشتر ساعات ابری خواهد شد و از اواخر شب، آغاز بارش‌ها در نقاط مختلف استان قم دور از انتظار نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دما اشاره کرد و گفت: امروز شنبه افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود اما از روز یک‌شنبه، روند کاهش دما آغاز خواهد شد و تا میانه هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی قم در پایان تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع و فعالان بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل، با توجه به وزش باد و تغییرات دمایی و همچنین احتمال آغاز بارش‌ها از اواخر سه‌شنبه، توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند.