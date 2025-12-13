  1. اقتصاد
از ابتدای سال جاری انجام شد؛

پرداخت ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در بانک مسکن

بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز ۱۳ آذرماه، ۲۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را جزء اولویت‌های برنامه‌های اعتباری خود قرار داده است به نحوی که تا تاریخ مذکور تنها ۲ نفر در صف انتظار برای تعیین شعبه هستند.

پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در بانک مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت می‌پذیرد که بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آذرماه، ۸ هزار و ۱۷۴ متقاضی موفق به دریافت مجموعاً ۲۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از بانک مسکن شده‌اند.

همچنین از ابتدای امسال تا تاریخ مورد اشاره، تعداد ۱۰ هزار و ۴۱۸ نفر در بانک مسکن تعیین شعبه شده‌اند.

بر این اساس، زوج‌هایی که از ازدواج آن‌ها بیشتر از ۴ سال نگذشته باشد؛ می‌توانند تا سقف ۳ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج دریافت کنند.

سقف این تسهیلات برای هر یک از زوجین، ۳ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت ده ساله و نرخ کارمزد ۴ درصد است.

همچنین سقف فردی تسهیلات ازدواج برای آقایان زیر ۲۵ سال و بانوان زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت، تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

برای مشمولین مندرج در مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به میزان ۲ برابر افراد عادی، معادل ۶ میلیارد ریال و برای آقایان زیر ۲۵ سال و بانوان زیر ۲۳ سال به مبلغ ۷ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

متقاضیان ابتدا باید در سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir ثبت نام کرده و پس از دریافت پیامک تعیین شعبه و مراجعه ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری و پذیرش توسط شعبه در سامانه مربوطه، ۶۰ روز کاری مهلت دارند تا با تکمیل مدارک تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را دریافت کنند.

این گزارش می‌افزاید، بانک مسکن در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶ هزار و ۴۶۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۱ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال پرداخت کرد و در نتیجه به ۱۰۰ درصد تعهدات و تکالیف محوله در این بخش عمل کرده است.

