۴۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «کشور» حین کنترل خودروهای عبوری در محور هرسین - دلفان به یک دستگاه کامیون مشکوک -آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون مقدار چهار هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را دو میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بازوند با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی خاطر نشان کرد مبارزه با قاچاق از مأموریت‌های مهم و مستمر کارکنان انتظامی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.