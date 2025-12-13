بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر طبق نقشه‌ها و الگوهای دریافتی طی امروز شنبه تا صبح فردا یکشنبه با توجه به فعالیت موج دوم سامانه بارشی برای اغلب نقاط استان بارش‌های پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رگبار برف پیش بینی می‌شود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، در برخی نقاط ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، کولاک برف، خطر سقوط اشیا و … همراه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مراد پور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش می‌یابند.