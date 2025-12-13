آیت الله سبحانی به مباحث طرح شده در مناظره اخیر پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید پس از پایان درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به مراجعات مکرر مردم و دریافت نامههایی درباره انتشار برخی مطالب مرتبط با ائمه اطهار (ع) در فضای مجازی، گفت: هر انسان خردمندی که موضوعی را در ملأ عام مطرح میکند باید هدفی عقلایی و نفعی عمومی را مدنظر داشته باشد و سخن او بتواند مشکلی از جامعه را حل کند.
وی با طرح این پرسش که انگیزه از طرح دوباره این مباحث چیست، افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که زنان و کودکان مسلمان در غزه، چه نظامی و چه غیرنظامی، قربانی جنایات آشکار میشوند و میلیاردها مسلمان تنها نظارهگر این فاجعه هستند؛ در چنین وضعیتی، طرح مسائل اختلافبرانگیز اقدامی درست و عقلایی نیست.
آیتالله سبحانی انسجام داخلی را سرمایهای مهم برای جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: افزون بر انسجام داخلی، وحدت مسلمانان در برابر جبهه کفر امری ضروری و اجتنابناپذیر است و نباید با سخنان نسنجیده یا تحلیلهای غیرضروری به این وحدت لطمه وارد کرد.
وی با اشاره به برخی مطالب مطرحشده درباره حضرت فاطمه زهرا (س)، خاطرنشان کرد: این شبهات تازگی ندارد و دههها پیش نیز در برخی کشورها مطرح شده بود و پاسخهای مستند و علمی به آن داده شده است. کتاب «الحجة الغراء علی شهادة فاطمة الزهرا (س)» اثری جامع در پاسخ به این شبهات است که مستندات آن از منابع معتبر اهل سنت گردآوری شده است.
وی با بیان اینکه اصل هجوم به بیت حضرت زهرا (س) از مسلمات تاریخی به شمار میرود، گفت: درباره جزئیات و چگونگی این واقعه، تحلیلهای مختلفی وجود دارد که بررسی آن نیازمند نگاه علمی و بهدور از هیجان و فضای احساسی است.
آیتالله سبحانی در ادامه، با اشاره به برخی شواهد تاریخی و ادبی، از جمله اشعار منسوب به قصیده عمریه، تأکید کرد: این مطالب در منابع تاریخی و ادبی پیشین مطرح بوده و بازنشر آن بدون هدف اصلاحی، کمکی به مصالح امت اسلامی نمیکند.
وی برای گفتوگوی علمی و رفع شبهات، سه تن از شخصیتهای علمی حوزه علمیه قم آیات ربانی و میلانی و حجتالاسلام والمسلمین طبسی را بهعنوان مرجع بحث معرفی کرد و افزود: اگر افرادی که این مباحث را مطرح میکنند، حقیقتجو هستند، بهتر است دیدگاههای خود را در فضایی علمی با این بزرگان در میان بگذارند و از ارشادات آنان بهرهمند شوند.
این مرجع تقلید با هشدار نسبت به پیامدهای انحرافات فکری، یادآور شد: گناه و انحراف از مسائل کوچک آغاز میشود و اگر در همان ابتدا درمان نشود، ممکن است به نتایج جبرانناپذیر بینجامد.
وی در پایان از خداوند متعال عزت، عظمت و وحدت جهان اسلام را مسالت کرد.
