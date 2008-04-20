ادامه ناآرامی ها در شهرک صدر/تاکید وزارت دادگستری بر قانونی بودن بازداشتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صفا الصافی سرپرست وزارت دادگستری عراق در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت : تمام بازداشتهایی که از زمان اجرای عملیات "صوله الفرسان" از 25 مارس تاکنون در بصره انجام شده، طبق دستورات قضایی صورت گرفته است.
وی افزود: عملیات بازجویی از افراد بازداشت شده در جریان حوادث بصره به طور قانونی و متناسب با دستورات حقوق بشر انجام شده و تاکنون هیچ گونه خلافی در این زمینه از سوی نیروهای امنیتی عراق ثبت نشده است.
الصافی با بیان اینکه شماری از افراد بازداشت شده به دلیل نداشتن مدرک و دلیل کافی برای بازداشت و اثبات اتهامشان آزاد شدند، گفت : عملیات امنیتی نیروهای عراقی تنها منحصر به شهر بصره نیست، بلکه شهرهای دیگر را نیز شامل می شود و هدف از آن اجرای حاکمیت قانون است.
از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراق از کشته شدن دست کم هشت نفر و زخمی شدن 22 نفر دیگر در درگیریهای جدید میان نظامیان آمریکایی و افراد مسلح که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی در شهرک صدرهستند، خبر داد.
این درگیریها اواخر ساعات پایانی شب آغاز و تا صبح امروز ادامه داشت.
خبر دیگر اینکه نبیل ابراهیم مدیر پلیس شهرک کنعان در 10 کیلومتری شمال بعقوبه اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس چهار نفر را در را اصلی این شهرک ربودند.
این افراد مسلح موانعی را بر سر راه اصلی میان بعقوبه و شهرک کنعان نصب کرده و مانع از حرکت خودروها شده و در جریان این اقدام چهار نفر را ربودند.
کشف 16 جسد بدون سر در دیوانیه واقع در 180 کیلومتری جنوب بغداد از دیگر تحولات امنیتی عراق به شمار می رود.
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