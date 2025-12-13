  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات بازسازی ناوگان حمل و نقل مسافر در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان از جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات بازسازی ناوگان حمل و نقل مسافر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، سهم اعتبار بازسازی ناوگان مسافربری موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ استان لرستان ۱۶۵.۵ میلیارد ریال بوده است، که تمام اعتبار یاد شده به صورت ۱۰۰ درصدی جذب شده است و در اختیار مالکان ناوگان قرار گرفته و اقدام به بازسازی ناوگان کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این طرح به ۱۷ دستگاه شامل ۱۳ دستگاه اتوبوس و چهار دستگاه مینی بوس، تسهیلات بازسازی و همچنین یک مورد مجتمع خدمات رفاهی در شهرستان دلفان برای تکمیل وام پرداخت گردیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده لرستان، اضافه کرد: در صورت ابلاغ اعتبار جدید این اداره کل آمادگی دارد نسبت به پیگیری جذب تسهیلات برای بازسازی ناوگان مسافری اقدام کند.

