همسر زندانی ایرانی در عراق از سوی تولیت مسجد جمکران تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام فرخنده ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، آئین تجلیل از خانواده‌های خادمان آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد و در بخشی از این مراسم، از همسر یکی از اتباع ایرانی محبوس در عراق به پاس سال‌ها صبر، ایستادگی و نقش‌آفرینی مؤثر در جایگاه مادری قدردانی به عمل آمد.



این مراسم معنوی شامگاه شنبه در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران و با حضور جمعی از مسئولان، خادمان و خانواده‌های آنان برگزار شد.



در جریان این آئین، از بانویی تقدیر شد که نزدیک به یک‌هزار روز، بار مسئولیت خانواده را در غیاب همسر اسیر خود بر دوش کشیده و با وجود دشواری‌های فراوان، بر نقش مادری و حفظ کانون خانواده پای فشرده است.



در این برنامه، حجت‌الاسلام و المسلمین اجاق‌نژاد، ضمن گرامیداشت ایام ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، صبر و استقامت همسر محمدرضا نوری را نمونه‌ای از الگوی زن مسلمان در مواجهه با سختی‌ها توصیف کرد و افزود: تکریم چنین بانوانی در حقیقت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و خانواده‌محوری است که در مکتب اهل‌بیت (ع) ریشه دارد.



وی گفت: استمرار اسارت این مستشار فرهنگی ایرانی با وجود توافقات رسمی میان دو کشور ایران و عراق، موضوعی قابل تأمل است و انتظار می‌رود نهادهای مسئول با جدیت بیشتری برای رفع این وضعیت غیرانسانی اقدام کنند.



محمدرضا نوری، معروف به ابو عباس، خبرنگار و مستشار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در منطقه زیونه بغداد بازداشت شد.



وی پس از طی فرآیندی قضائی که خانواده و نزدیکانش آن را یک‌طرفه توصیف می‌کنند، به حبس ابد محکوم و همچنان در زندانی در عراق نگهداری می‌شود.



بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این مراسم، این زندانی ایرانی با مشکلات جدی جسمی مواجه است و شرایط نامناسب بهداشتی محل نگهداری، وضعیت سلامت او را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است.



پزشکان معالج بر ضرورت انتقال فوری وی به ایران برای ادامه روند درمان تأکید دارند، اما تاکنون این مطالبه محقق نشده است.



در بخش دیگری از این آئین، همسر محمدرضا نوری با اشاره به جزئیات بازداشت، روند رسیدگی قضائی و صدور حکم، اظهار کرد: همسرم بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و تحت فشار عوامل خارجی به حبس ابد محکوم شده است.



وی افزود: تداوم این وضعیت، خانواده را با مشکلات روحی و معیشتی فراوانی مواجه کرده و انتظار می‌رود مسئولان کشور با پیگیری‌های مستمر، زمینه آزادی و بازگشت او به میهن را فراهم کنند.