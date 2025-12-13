به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان افزود: قم شرایط منحصربه‌فردی دارد و توسعه آن نمی‌تواند صرفاً بر مبنای الگوهای رایج عمرانی و اقتصادی باشد، بلکه ابتدا باید نگاه فرهنگی در سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود و سپس سایر بخش‌ها در ادامه این رویکرد تعریف شوند.



وی گفت: در آغاز هر پروژه باید منابع آب، شرایط زمین، امکانات موجود و ظرفیت‌های واقعی به‌صورت دقیق بررسی شود و هیچ طرحی بدون توجه به این الزامات نباید وارد مرحله اجرا شود، چرا که بی‌توجهی به این موارد، مشکلات بلندمدت برای استان ایجاد می‌کند.



استاندار قم با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اقتصادی استان افزود: بسیاری از واحدهای خرد به دلیل ضعف‌های مدیریتی و فشارهای اقتصادی دچار بحران می‌شوند و پس از ورشکستگی، دوباره به دنبال دریافت حمایت‌ها هستند، در حالی که تمرکز بر واحدهای بزرگ و پایدار امکان نظارت مؤثرتر و بازدهی بالاتر را فراهم می‌کند.



وی گفت: سیاست‌گذاری کلان استان باید به‌گونه‌ای باشد که پروژه‌ها از توان ماندگاری برخوردار باشند و از آسیب دیدن واحدهای کوچک در شرایط ناپایدار اقتصادی جلوگیری شود و واحدهای بزرگ و هدفمند با برخورداری از منابع کافی و مدیریت دقیق، نقش مؤثری در پیشبرد توسعه استان ایفا می‌کنند.



بهنام‌جو افزود: پروژه‌های کوچک و پراکنده، اثرگذاری لازم را ندارند و نمی‌توان انتظار داشت که این‌گونه اقدامات بتوانند مسائل اساسی استان را حل‌وفصل کنند، بنابراین رویکرد توسعه‌ای قم باید مبتنی بر طرح‌های کلان و اثرگذار باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه پژوهش و مطالعات علمی در تصمیم‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی پروژه‌ها باید بر اساس مطالعات دقیق و پژوهش‌های کاربردی طراحی شوند، چرا که اقدامات مقطعی و بدون پشتوانه علمی، حتی با هزینه‌های اندک، نمی‌توانند مشکلات ریشه‌ای استان را برطرف کنند.



استاندار قم همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات اجتماعی تأکید کرد و افزود: هر دانشگاهی که در یک حوزه تخصص دارد باید محور فعالیت در همان بخش باشد و سایر مراکز علمی به‌صورت هم‌افزا همکاری کنند تا ظرفیت علمی استان به شکل مؤثر در حل مسائل کلان به کار گرفته شود.



وی با اشاره به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند توسعه اظهار کرد: اجرای پروژه‌ها باید با مشارکت واقعی مردم و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی همراه باشد تا برنامه‌ها از اثربخشی بیشتری برخوردار شده و مسائل استان به‌صورت عملیاتی حل شود.



بهنام‌جو با بیان نمونه‌هایی از حوزه‌های اجتماعی، گفت: در موضوعاتی مانند جمعیت، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و جمع‌آوری داده‌های دقیق اهمیت زیادی دارد و بدون شناخت درست از وضعیت موجود، تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند مؤثر و پایدار باشد.



وی در پایان تصریح کرد: تمامی سیاست‌گذاری‌ها و پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر، رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و اولویت‌بخشی به مسائل فرهنگی اجرا شوند. تمرکز بر واحدهای اقتصادی بزرگ، بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مشارکت مردم، پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار در استان قم است.