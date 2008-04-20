شناسایی روش معکوس کردن رشد رگهای خونی اطراف تومورها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تحقیقات پزشکی غرب استرالیا به سرپرستی "راث گانس" کشف کردند که رگهای خونی چگونه در نزدیکی تومورهای سرطانی زنده رشد می کنند.

در حقیقت این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند ژنی را با عنوان RGS5 شناسایی کردند که می تواند سبب رشد رگهای خونی نزدیک تومورها شود.

عدم کنترل رشد رگهای خونی و شکل گیری رگهای خونی غیر طبیعی در اطراف تومورهای سرطانی موجب می شود که این تومورها از این رگها تغذیه کنند اما توقف این ژن می تواند رشد این رگهای غیرعادی را متوقف و به سیستم ایمنی در نابودی تومورها کمک کند.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "ما در بررسیهای خود نشان دادیم که RGS5 ژن اصلی در رشد رگهای خونی تومورها است. زمانی که این ژن غیرفعال شود فرایند ساخت رگهای خونی اطراف تومورها معکوس می شود و این رگها به صورت طبیعی ظاهر می شوند."

براساس گزارش "مدیکال نیوز تودی"، تغییرات عادی سازی محیط تومورها به این معنی است که تومورها می توانند نابود شوند.

معکوس کردن رشد رگهای خونی غیرعادی می تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید در مبارزه با سرطانها شناخته شود.