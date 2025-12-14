بازوند:پروژه محور بجنورد به سنخواست دیگر با مشکل مالی مواجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ بازوند صبح یکشنبه به در دیدار با استاندار خراسان شمالی با تاکید بر نقش تعیین کننده مدیران استانی در تکمیل پروژههای عمرانی گفت: به منظور تسریع در روند احداث پروژههای کلیدی در استانها باید ضمن اولویتبندی نسبت به بسیج همگانی مسئولان استانی اقدامت لازم صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی محور بجنورد - سنخواست را یکی از مسیرهای مهم و حیاتی برای استان دانست و گفت: این پروژه در سالهای گذشته، علیرغم اهمیت بالا، همواره از دایره اولویتهای اعتباری خارج ماند و همین موضوع باعث توقفهای طولانی در اجرای آن شد.
وی اعلام کرد: به منظور تسریع در عملیات اجرایی این محور کلیدی تأمین منابع مورد نیاز در اولویت قرار دارد و بنابراین پروژه از نظر مالی بنبست ندارد.
وی با تأکید بر انضباط مالی در اجرای پروژهها تصریح کرد: ما اجازه نداریم حتی یک ریال از اعتبار این پروژه را به مسیر دیگری منتقل کنیم. منابع این محور صرفاً برای همین پروژه و در بخشهای مشخص مشاوره، ارزیابی و پرداخت به پیمانکار هزینه میشود.
بازوند با اشاره به رویکرد کلان وزارت راه و شهرسازی در تسریع اجرای پروژههای عمرانی گفت: یکی از برنامههای اصلی ما، عبور از پروژههای فرسایشی و نیمهفعال و حرکت به سمت اجرای متمرکز، زمانبندیشده و مبتنی بر تأمین مالی پایدار است. در این مسیر، پروژههایی که دارای پشتوانه اعتباری مشخص، پیشرفت فیزیکی قابل قبول و اولویت استانی هستند، در صدر برنامه اجرایی شرکت ساخت قرار میگیرند.
وی افزود: اصلاح فرآیند تخصیص منابع، پرهیز از توزیع پراکنده اعتبارات، فعالسازی ظرفیت پیمانکاران توانمند و استفاده هدفمند از روشهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق و مشارکتهای اجرایی، از مهمترین برنامهها برای شتاببخشی به احداث پروژهها است. هدف این است که پروژهها از حالت رکود خارج شده و در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: هدف ما روشن شدن تکلیف پروژه، جلوگیری از توقفهای مقطعی و رساندن این محور به مرحله بهرهبرداری در کوتاهترین زمان ممکن است.
