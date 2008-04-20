توقعات مردم در حوزه شهری برآورده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، موسوی، ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: زمانی که منتخبین شورای سوم شهر شیراز مشخص شدند سخن از شورایی تحول گرا و پویا بود و مصاحبه های زیبا و دلنشین روح امید را در شهروندان زنده کرده بود.

وی افزود: در آن زمان شورا به کمتر از مدیریت واحد شهری رضایت نداشت و این امر نه برای داشتن قدرت بلکه برای تناسب اختیار با مسئولیت مطرح شد و فقط سخن از ساخت شهری بهتر از شهرهای پیشرفته جهان بود.

نایب رئیس شورای شهر شیراز بیان داشت: به هر تقدیر از آن زمان یک سال گذشت و باید دید که آیا پیگیر مطالبات مردم هستیم و شورا همان نشاط و پویایی را دارد و آیا به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شده و سیاست غالب بر شهرداری شیراز در مسیر پیشرفت شهر گام بر می دارد؟

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: وضعیت ظاهری شهر اعم از آسفالت خیابانها، نمای خانه ها، ترافیک شهر و... رضایت بخش نیست.

وی تاکید کرد: تعمیر یک جدول در سطح معابر ماه ها به طول می انجامد، آبیاری چمن های بلوارها به صورت مناسبی صورت نمی گیرد و حتی ساخت زیرگذر و روگذرها به علت نوع مصالح به کار رفته در آنها و معماری آن چهره شهر را عبوس و خسته کرده است.

این عضو شورای شهر عنوان کرد: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر اخطار می کنم که دوام سیستم فعلی شهرداری جز نارضایتی بیشتر مردم و تلف شدن سالی دیگر از عمر شورا حاصل دیگری نخواهد داشت.

پس از این سخنرانی، شهردار شیراز در پاسخ به انتقادات نائب رئیس شورا، همگان را به تقوای الهی دعوت کرد که موسوی نیز با طرح این مسئله که نباید پس از نطق پیش از دستور اعضای شورا، شهردار به سخنرانی بپردازد قصد ترک جلسه را داشت که با میانجی گری دیگر اعضا این جلسه ادامه یافت.