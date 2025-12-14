بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر طبق نقشه‌ها و الگوهای دریافتی از امروز یکشنبه تا روز سه شنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: برای روزهای دوشنبه و سه شنبه در جنوب شرق بارش پراکنده باران و برف و گاهی رعدوبرق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از چهارشنبه تا پایان هفته با ورود سامانه بارشی به جو منطقه، برای اغلب نقاط در برخی ساعات بارش رگباری و پراکنده، گاهی رعدوبرق و در نواحی سردسیر و ارتفاعات رگبار برف پیش بینی می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش می‌یابند.

