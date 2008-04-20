آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، کردستان، زنجان و یزد صاف در بعداز ظهر نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

استانهای بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و هرمزگان آسمانی صاف در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در بعداز ظهر آن وزش باد، استانهای چهارمحال و بختیاری، قم و همدان صاف در بعداز ظهر همراه با وزش باد، اردبیل نیمه ابری در پاره ای از نقاط مه صبحگاهی بتدریج صاف و وزش باد، اصفهان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر وزش باد خواهند داشت.

سازمان هواشناسی برای استانهای ایلام ، فارس، کهکیلویه و بویر احمد آسمانی صاف در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی، خراسان جنوبی نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد و گرد و خاک یا رگبار و رعد و برق و در اوایل شب کاهش ابر، استانهای خراسان رضوی و شمالی نیمه ابری تا ابری در پاره ای از نقاط همراه با رگبار و رعد وبرق ، در اواخر وقت کاهش ابر و وزش باد پیش بینی می کند.

آسمان استانهای سمنان کمی ابری تا نیمه ابری و احتمال رگبار و رعد و برق همراه با کاهش ابر و وزش باد، سیستان و بلوچستان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد و گرد و خاک، کرمان صاف در ارتفاعات نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد وگرد و خاک، گلستان نیمه ابری در پاره ای از نقاط رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد و کاهش ابر، گیلان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردای استان تهران به ترتیب 25 و 15 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.