به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گفت‌وگوی یکی از اعضای شورا در خصوص هزینه‌های برگزاری جلسات شورای شهر، اظهار کرد: اگر موضوعی مدنظر دارید کتباً ارائه دهید؛ چراکه این موارد مسائلی است که بنده بخشی از آن را به صورت کتبی، از آقای کاشانی دریافت کردم و مابقی را نیز تحویل می‌گیرم.

وی همچنین تصریح کرد: این آمار را ابتدا به ما ارائه دهید تا ببینیم و بررسی کنیم بعد اعلام کنید؛ چون ارقام نجومی که اعلام می‌کنیم تبعات منفی دارد. ما در شورا تلاش کردیم صرفه‌جویی کنیم؛ به طوری که حتی تمام بودجه‌ای هم که برای شورا تصویب می‌شود، هزینه نمی‌کنیم و مبالغ اضافی آن را به صندوق شهرداری بازمی‌گردانیم و به نوعی صرفه‌جویی می‌کنیم.

چمران با بیان اینکه شکلات‌های شورا معروف است و همه می‌دانند که چگونه است، یادآور شد: ما صرفه‌جویی لازم را داریم؛ آقای کاشانی نیز نموداری در چند صفحه تهیه کرده و تمام مواد مصرفی ما در آن مشخص است و می‌توان دید که چگونه ارقام در پی صرفه‌جویی نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است؛ من هم از ایشان، هم از مدیر کل اداری اجرایی و هم تمام کارمندان شورا تشکر می‌کنم.

وی افزود: ما در تمام زمینه‌ها از قند و چای و آب تا وسایل نقلیه موتوری و نظایر آن سعی کردیم با کمترین امکانات بیشترین کار را انجام دهیم.

چمران ضمن ابراز خرسندی از بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت توزیع ناهار و شام و میوه و شیرینی در همایش‌ها و جلسات اداری، اظهار کرد: در شورا تلاش شده که با کمترین هزینه بیشترین بهره را ببریم.

وی به خاطره‌ای در این زمینه نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۸۲ و اولین روزی که ما در زمان تصدی آقای احمدی نژاد به عنوان شهردار، به ساختمان شورا آمدیم و در دفتر شهردار حضور یافتیم، به ایشان گفتم فرش‌ها را از آن محل جمع کنند و دیس میوه‌ای هم که روی میز گذاشتند بردارند و به تمام شهرداران مناطق نیز این دستور دهند که این کار را انجام دهند و این کار را هم انجام دادند.

چمران ادامه داد: امروز هم به تمام شهرداران مناطق می‌گوئیم که از پذیرایی‌های خلاف عرف خودداری شود. مردم این موضوع را نمی‌پسندند و خدا هم نمی‌پسندد. در پذیرایی با چای و بیسکویت و نظایر آن همچون شکلات‌های شورا بحثی نیست. البته می‌دانم که شهرداران موارد را رعایت می‌کنند اما باز هم تاکید می‌کنیم که حداکثر صرفه‌جویی را داشته باشند.