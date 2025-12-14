  1. استانها
پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت الله شاهچراغی

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم خدمتگزار، انقلابی و محبوب، حضرت آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمة الله علیه)، موجب تألم و تأثر گردید. سوابق درخشان مبارزاتی، سجایای اخلاقی و معنوی و همچنین منش مردمی ایشان، عامل وحدت‌، همدلی و ترویج معنویت بود.

ایشان سال‌ها در جایگاه منیع نمایندگی ولی فقیه، امامت جمعه و نمایندگی مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری؛ با رفتاری عالمانه و عمل انقلابی و ولایتمدارانه، خدمات ماندگار و بسزایی داشتند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتحال این عالم پرهیزگار و پدر معنوی استان سمنان را به مردم شریف آن خطه و همه بازماندگان، ارادتمندان و وابستگان به آن مرحوم به ویژه سردار شاهچراغی تسلیت می‌گوید و ازخداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

    • محمد مصطفی شکاری IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انالله و انا الیه راجعون با دریغ و افسوس فراوان خبر یافتیم که عالم ربانی، فقیه عالیقدر و عارف روشن ضمیر حضرت آیت‌الله شاهچراغی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه دار فانی را وداع گفته و به جوار رحمت حق پیوسته است. برای اینجانب و همه‌ی ارادتمندان آن مرد بزرگ، این مصیبتی سنگین و ضایعه‌ای جبران ناپذیر است: ثلم فی‌الاسلام ثلمه لا یسد‌ها شیء. آن بزرگوار که از برجستگان مراجع تقلید معاصر به شمار می‌رفتند، معلم بزرگ اخلاق و عرفان و سرچشمه‌ی فیوضات معنوی بی‌پایان نیز بودند.

