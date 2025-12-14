پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت الله شاهچراغی

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم خدمتگزار، انقلابی و محبوب، حضرت آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمة الله علیه)، موجب تألم و تأثر گردید. سوابق درخشان مبارزاتی، سجایای اخلاقی و معنوی و همچنین منش مردمی ایشان، عامل وحدت‌، همدلی و ترویج معنویت بود.

ایشان سال‌ها در جایگاه منیع نمایندگی ولی فقیه، امامت جمعه و نمایندگی مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری؛ با رفتاری عالمانه و عمل انقلابی و ولایتمدارانه، خدمات ماندگار و بسزایی داشتند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتحال این عالم پرهیزگار و پدر معنوی استان سمنان را به مردم شریف آن خطه و همه بازماندگان، ارادتمندان و وابستگان به آن مرحوم به ویژه سردار شاهچراغی تسلیت می‌گوید و ازخداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم