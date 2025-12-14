به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در آئین هفته جهانی داوطلبان، با نگاهی ستایش‌آمیز به نقش جمعیت هلال‌احمر، آنان را «خط مقدم آرامش و امید» در همه رخدادها و بحران‌ها خواند.

وی گفت: داوطلبان هلال‌احمر تنها امدادگر نیستند؛ آنان با دل و ایمان، بی‌هیچ چشمداشتی، در دل حادثه حاضر می‌شوند و با لباس سرخ و سفید خود، نماد امنیت و آرامش برای مردم هستند.

کرمی با یادآوری روزهای پراضطراب مدیریت بحران و نیز ایام باشکوه اربعین حسینی، حضور هلال‌احمر را «ستون استوار خدمت» دانست که توانست میلیون‌ها زائر را با خدمات درمانی و امدادی گسترده همراهی کند.

وی همچنین به نقش تاریخی این جمعیت در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در همان روزهای نخست هجوم دشمن، امدادگران ایلامی با ایثار و تعهد، امنیت عبور ده‌ها هزار حاجی از مرز مهران را تضمین کردند.

استاندار ایلام با قدردانی از مدیرعامل جوان و پرانگیزه هلال‌احمر استان و حمایت‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، تأکید کرد: تقویت این نهاد، سرمایه‌گذاری مطمئن برای جامعه است؛ ما خود را متعلق به این جمعیت می‌دانیم و به عضویت در آن افتخار می‌کنیم.

وی در پایان گفت: با وجود همه مشکلات معیشتی، امدادگران هرگز از رسالت سنگین خود عقب ننشسته‌اند و این تراز خدمت‌رسانی، امروز نه تنها در ایران، بلکه در جهان، مایه افتخار است.