  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

نوری: تأخیر در پروژه‌های عمرانی قابل قبول نیست

نوری: تأخیر در پروژه‌های عمرانی قابل قبول نیست

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: هرگونه تأخیر در تکمیل طرح‌های حوزه راه و زیرساخت‌ها قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری شامگاه یکشنبه در جلسه جمع بندی سفر معاون وزیر راه و شهرسازی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به خراسان شمالی افزود: شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی حوزه راه و زیرساخت‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: انتظار داریم در فرآیند تخصیص‌ها، اعتبارات به‌موقع اختصاص یابد. زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه اجرایی شدن مصوبات در زمان‌بندی مشخص مطالبه اصلی استان است، اظهار داشت: مطالبات مردم در بخش زیرساخت‌ها و راه‌ها باید جدی گرفته شود و مشکلات موجود برطرف شود تا مردم استان شاهد خیر و برکت پروژه‌های عمرانی باشند. حلاوت این اقدامات باید نصیب مردم شود.

نوری همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ایمنی راه‌ها تأکید کرد.

کد خبر 6689196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها