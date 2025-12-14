به گزارش خبرگزارش مهر، محسن صادقی در سیزدهمین نشست همفکری و هم‌اندیشی جهادگران تبیین، با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، اظهار داشت: اگر دستاوردهای کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و زیرساختی به‌درستی و با زبان قابل فهم برای جامعه روایت شود، بسیاری از شبهات و القائات نادرست خنثی خواهد شد.

وی با تشریح وضعیت کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در اوایل دهه ۵۰، با وجود درآمدهای بالای نفتی، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم بودند و تنها درصد اندکی از روستاها از خدماتی همچون آب و برق برخوردار بودند، به‌طوری‌که بسیاری از امکانات امروز، در آن زمان برای عموم مردم دست‌نیافتنی بود.

استاندار زنجان با اشاره به نتایج پژوهش‌های اجتماعی پیش از انقلاب خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، حدود ۸۰ درصد مردم از حداقل‌های یک زندگی معمولی محروم بودند، اما فضای رسانه‌ای آن دوران نوعی رضایت ظاهری را القا می‌کرد که تنها بخش محدودی از جامعه از آن بهره‌مند بودند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی رسانه‌های معاند فارسی‌زبان تصریح کرد: این رسانه‌ها به‌صورت مستمر در تلاش هستند تا این تصور نادرست را القا کنند که جمهوری اسلامی فاقد دستاورد و آینده است، در حالی‌ که واقعیت‌های میدانی و آمارهای رسمی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

صادقی ادامه داد: امروز کشور در حوزه‌هایی نظیر جاده‌سازی، گازرسانی، برق‌رسانی، آموزش عالی و خدمات درمانی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است و در حالی‌ که پیش از انقلاب حتی پزشکان عمومی از خارج کشور تأمین می‌شدند، اکنون جمهوری اسلامی ایران به یکی از صادرکنندگان پزشکان و جراحان فوق‌تخصص در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات را از دیگر دستاوردهای مهم پس از انقلاب برشمرد و گفت: گسترش بزرگراه‌ها، شبکه ریلی و زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در ریل‌گذاری اقتصادی و توسعه متوازن کشور داشته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه روایت‌گری مستند، راهکار اصلی تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: مقایسه منصفانه و مبتنی بر آمار میان وضعیت کشور قبل و بعد از انقلاب، گویای پیشرفت‌های گسترده ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف است و می‌توان با افتخار از عملکرد نظام دفاع کرد.

صادقی با تأکید بر نقش هادیان سیاسی و فعالان فرهنگی در جهاد تبیین، گفت: آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های تاریخی و ارائه تصویری شفاف و مستند از پیشرفت‌های کشور، مهم‌ترین رسالت فعالان این عرصه است و روایت‌گری صحیح، بهترین ابزار مقابله با تحریف و سیاه‌نمایی خواهد بود.