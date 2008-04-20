34 درصد مدارس مازندران تخریبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، عبدالوحید فیاضی، عصر یکشنبه در دومین همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان گلوگاه اظهار داشت: بیش از شش هزار کلاس درس استان در حال تخریب هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای نوسازی مدارس تخریبی استان به 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فیاضی با اشاره به اینکه ارتقاء فرهنگ آموزشی با مشارکت خیرین مانع از انحطاط و فروپاشی خواهد شد، تصریح کرد: مدرسه سازان با درک عمیق حیات طیبه، اثر بخش و ماندگار خواهند شد.

وی با بیان اینکه سازمان بزرگ آموزش و پرورش با گستردگی امور محوله در بسیاری از موارد دچار تنگنا است یادآور شد: سازمان آموزش و پرورش مازندران برای رسیدن به اهداف متعالی آموزشی به مشارکت خیرین، نخبگان و دوستداران فرهنگ و هنر نیازمند است.

مدیر آموزش و پرورش گلوگاه نیز در این همایش عنوان کرد: در دو سال گذشته با مشارکت خیرین حدود به 21هزار مترمربع فضای آموزشی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال اهدا شده است.

حسین محمدیان، ساماندهی مجمع خیرین و شکوفایی علمی و فرهنگی در شهرستان، ترویج فرهنگ وقف و اهداء زمین را از اهداف اساسی برگزاری مراسم تجلیل از خیرین برشمرد.

در این همایش از 13 خیر مدرسه ساز شهرستان گلوگاه تجلیل شد.