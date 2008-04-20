350 میلیارد ریال اعتبار به توسعه منطقه ویژه صنایع پارسیان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نکهت یار، ظهر امروز در نشست شورای اداری شهرستان پارسیان افزود: تا پایان امسال و از محل اعتبار در نظر گرفته شده برای توسعه منطقه ویژه صنایع پارسیان، تمامی نیازهای زیربنایی شامل برق رسانی، آبرسانی و تسطیح اراضی انجام می شود و سایر امور مورد نیاز نیز با سرعت پیگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: زمین در نظر گرفته شده برای منطقه ویژه صنایع پارسیان که در فاصله 35 کیلومتری شرق عسلویه واقع شده، 10 هزار هکتار بوده و با آماده شدن و طی مراحل اولیه واگذار می شود.

نکهت یار بیان داشت: نرخ بیکاری در پارسیان بسیار پایین تر از نرخ کشوری و حدود شش درصد در سال 85 بود که با تلاش های صورت گرفته این میزان به سه درصد در سال جاری کاهش یافته و با افتتاح پروژه های متعدد منطقه ویژه صنایع پارسیان به صفر نزدیک می شود.

فرماندار پارسیان یادآور شد: تاکنون در مراحل مقدماتی احداث منطقه ویژه صنایع بیش از 500 نفر از جوانان این منطقه مشغول به کار شده اند که تا پایان انجام پروژه های متعدد این منطقه، برای بیش از 28 هزار نفر شغل ایجاد می شود.

توسعه صنایع زیر دستی پتروشیمی، احداث مجتمع فولاد 10 میلیون تنی از جمله طرحهایی است که ظرف مدت هشت سال در این منطقه جانمایی و احداث می شوند.