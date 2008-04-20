به گزارش خبرگزاری مهر، در این تغییرات که قرار است به زودی در "صبح بخیر ایران" انجام شود، برنامه از قالب گفتگومحور خارج و به یک مجله تصویری بدل می‌شود. این برنامه در قالب جدید سعی دارد به بررسی ابعاد وقایع اجتماعی با حضور در محل بپردازد و از حالت یک برنامه استودیویی خارج شود.

در مجله تصویری "صبح بخیر ایران" گروههای تخصصی با هدایت یک سردیبر مسائل محتوایی برنامه را بر عهده خواهند داشت که این گروهها شامل سرویس‌های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، بانوان، دین و معنویت، علمی و سلامت است.

"صبح بخیر ایران" علاوه بر پخش زنده از استودیو صبا به فراخور موضوع در محل وقایع حاضر می‌شود و به بررسی همه‌جانبه موضوع می‌پردازد. تهیه‌کننده این برنامه رضا داستانی است.