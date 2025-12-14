تالار «صدای مردم» برای ساماندهی تجمعات صنفی در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار «صدای مردم» با ابتکار استانداری خوزستان و برای نخستین بار در کشور با هدف ساماندهی تجمعات صنفی، مدیریت سازنده فضای اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای بیان مطالبات، طراحی و راه‌اندازی شده است. این تالار از امروز به‌طور رسمی به روی تجمعات صنفی گشوده شد تا امکان طرح گلایه‌ها و درخواست‌ها در چارچوبی امن، شفاف و قانونی فراهم شود.

بر اساس این گزارش، تالار صدای مردم در نخستین روز فعالیت خود، میزبان اولین تجمع صنفی بود که با حضور جمعی از کارگران یک شرکت نفتی و نانوایان اهواز برگزار شد.

این تجمع به‌مدت حدود دو ساعت ادامه داشت و با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، مطالبات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، با امضای صورتجلسه و تعهد دستگاه‌های مسئول، این تجمع خاتمه یافت.

راه‌اندازی تالار صدای مردم به‌عنوان اقدامی نوآورانه از سوی استانداری خوزستان، گامی مهم در جهت شنیدن بی‌واسطه مطالبات صنفی، پیشگیری از بروز نابسامانی‌های اجتماعی و تقویت تعامل میان مدیران اجرایی و گروه‌های مطالبه‌گر ارزیابی می‌شود.

بر اساس اعلام استانداری، تالار «صدای مردم» از این پس به‌صورت مستمر پذیرای تجمعات صنفی خواهد بود تا زمینه‌ای مناسب برای پیگیری مطالبات در فضایی قانونمند و هدفمند فراهم شود.