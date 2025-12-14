  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

یک واحد غیرمجاز آلاینده در قم تعطیل شد

قم - رئیس اداره محیط زیست شهرستان قم گفت: با کشف یک واحد متخلف و غیرمجاز تولیدکننده مواد شیمیایی در محدود مسکونی شهر قم، این واحد تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان نصیری گفت: با کشف یک واحد متخلف و غیرمجاز تولیدکننده مواد شیمیایی در محدوده مسکونی شهر قم، بلافاصله پیگیری حقوقی جهت برخورد با این واحد آلاینده در دستور کار قرار گرفت.

با اشاره به انتشار گازهای آلاینده و آلودگی شدید هوا توسط این واحد صنعتی، خاطرنشان کرد: با پیگیری و ابلاغ اخطاریه‌های لازم قانونی، این واحد متخلف اقدام به تعطیلی و جمع‌آوری تجهیزات خود نمود.

وی در پایان تصریح کرد: شهروندان محترم می‌توانند گزارش‌های خود از هرگونه تخلف محیط زیستی را به سامانه ۱۵۴۰ یا شماره ۰۹۱۰۷۲۲۷۵۴۱ در ایتا اعلام کنند.

